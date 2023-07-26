轉會消息︱曼聯賣走艾蘭加去森林　韋斯咸欲簽修咸頓罰球專家

英超的曼聯雖然目前在美國進行季前備戰，不過球隊的增兵工作仍在持續。在獲得門將的奧拿拿（Andre Onana）後，球隊還未宣布新的前鋒加盟，但是隊中的瑞典新星艾蘭加（Anthony Elanga）就已落實離隊，並轉投另一支英超隊伍的諾定咸森林。而曼聯據報亦有機會完成摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）。 上季成功護級的森林，今季開始調整陣容，並確定簽入艾蘭加。這位21歲的前鋒，與森林簽約5年，據報轉會費達1,500萬英鎊。艾蘭加在12歲加入曼聯青年軍，在2021年獲升上一隊，並為曼聯上陣55場。艾蘭加對森林官網表示：「我很高興來到這裡，這是令人自豪的時刻，而且不只是我，我家人也是。這是重要的一步，我期待在城市公園的森林球迷面前上陣。」

曼聯今夏在引進美臣蒙特（Mason Mount）及奧拿拿已付出了巨額轉會費用，故球隊仍需要送出一些球員以減少財政負擔。而球會雖然有意將另一位青訓產品的麥湯米尼（Scott McTominay）放走，但媒體指曼聯的標價達4,000萬英鎊。據報韋斯咸、紐卡素都對這位蘇格蘭中場感興趣，不過能否滿足曼聯的要求仍然未知。 韋斯咸除了對麥湯米尼以及曼聯前隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire）有興趣之外，據報亦已向修咸頓提出收購隊中的罰球專家禾特普斯（James Ward-Prowse），這位修咸頓中場球員之前曾代表英格蘭對德國。而鎚仔幫還對車路士的干拿加歷查（Conor Gallagher）有興趣，不過車路士指加歷查仍是球隊的計劃一部份，故無意放人。至於曼聯方面，有傳再向費倫天拿的摩洛哥守將岩拉伯特提出收購，不過岩拉伯特的經理人表示，這位世界盃有出色表現的守將，還有其他的報價。 富咸落實占美尼斯加盟 另外，富咸就落實從狼隊簽入墨西哥射手的魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）。這位32歲前鋒與富咸簽約2年，據報轉會費僅500萬英鎊，而球會可以選擇再延長一年合約。占美尼斯過去為狼隊上陣166次攻入57球，而占美尼斯的加盟，可為富咸就阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）要求離隊找到替補。