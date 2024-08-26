轉會消息｜曼聯麥湯米尼傳將加盟拿玻里　車路士擬史達寧換辛祖

歐洲的轉會市場在本周五（30日）就關閉，多支球隊都開始進行最後的行動。其中意甲的拿玻里傳已獲曼聯的同意，簽入蘇格蘭國腳的麥沙米尼（Scott McTominay）轉會費約2,500萬英鎊。而車路士亦打算以隊中的英格蘭翼鋒史達寧（Raheem Sterling）作為其中一個選項，向曼聯提出收購查頓辛祖（Jadon Sancho）。

多個外國媒體已經報道，曼聯已同意了拿玻里的開價，以大約2,500萬英鎊出售麥湯米尼到意甲。該位27歲的曼聯青訓產品，在對白禮頓的聯賽仍有後備上陣。在今夏已傳出多支球隊對麥湯米尼表示興趣，當中包括英超的富咸及愛華頓，然而紅魔主帥的滕哈格（Erik ten Hag）希望可以留用麥湯，可是該位自6歲加入曼聯的中場希望更多上陣機會。而有傳如果麥湯米尼轉會完成，這會讓曼聯在簽入巴黎聖日耳門的中場文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）會有更多自由度。