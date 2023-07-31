轉會消息｜曼聯7.2億簽丹麥「夏蘭特」

忙在美國比賽的「紅魔」曼聯，沒有停下組軍腳步，據英國多間媒體報道，經多番討價還價後，紅魔同意以總值7,200萬英鎊(約7.2億港元)的轉會費，由意甲阿特蘭大簽入丹麥年輕前鋒、有新「夏蘭特」之稱的賀祖隆(Rasmus Hojlund)。
2022年才以150萬英鎊轉會費，由丹超哥本哈根轉會奧地利格拉茨，之後去年夏天才以高10倍轉會費改投阿特蘭大；如今登上英超舞台，短短兩、三年間，這位20歲的丹麥國腳身價持續暴升。他去年在意甲34次上陣入10球，但最吸睛是今年代表國家隊上陣4場入6球，令這位北歐新星有「新夏蘭特」之稱。阿特蘭大原索價8,000萬英鎊，經過協商，終以6,400萬英鎊另加800萬英鎊附帶條款，同意放人；讓他可以跟同市宿敵曼城的上屆英超神射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，正面交鋒。
今夏3重磅收購花1.8億英鎊
這是紅魔主帥滕哈格(Ten Hag)，繼中場美臣蒙特(Mason Mount)及門將奧拿拿(Andre Onana)後，今夏第3位重磅收購，累計花掉高達1.8億英鎊；球隊在香港時間今早在拉斯維加斯鬥多蒙特，「坦克」在賽前記招仍拒絕談論這樁交易。
至於上仗鬥皇家馬德里時，擔正卻在出場數分鐘後遭踏傷的英格蘭中場小將曼奴(Kobbie Mainoo)，已提早飛返英國接受治療；而球會官網證實足踝傷勢，令他要缺陣來季季初賽事。