轉會消息｜曼聯7.2億簽丹麥「夏蘭特」

忙在美國比賽的「紅魔」曼聯，沒有停下組軍腳步，據英國多間媒體報道，經多番討價還價後，紅魔同意以總值7,200萬英鎊(約7.2億港元)的轉會費，由意甲阿特蘭大簽入丹麥年輕前鋒、有新「夏蘭特」之稱的賀祖隆(Rasmus Hojlund)。

2022年才以150萬英鎊轉會費，由丹超哥本哈根轉會奧地利格拉茨，之後去年夏天才以高10倍轉會費改投阿特蘭大；如今登上英超舞台，短短兩、三年間，這位20歲的丹麥國腳身價持續暴升。他去年在意甲34次上陣入10球，但最吸睛是今年代表國家隊上陣4場入6球，令這位北歐新星有「新夏蘭特」之稱。阿特蘭大原索價8,000萬英鎊，經過協商，終以6,400萬英鎊另加800萬英鎊附帶條款，同意放人；讓他可以跟同市宿敵曼城的上屆英超神射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，正面交鋒。