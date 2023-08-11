轉會消息｜曾傳飛機被延誤熱刺終放卡尼投拜仁　與車路士搶人利物浦或先得卡些度（更新）

【17:15更新】今午英國天空體育傳出，熱刺在臨時拒絕批出與球員接觸的許可，讓卡尼到德國與拜仁慕尼黑洽商。然而英國傳媒追問下，熱刺否認阻撓，並指卡尼已獲得許可。而據報卡尼一度在機場附近等候，據報目前已經前赴德國的途中。 幾季拉鋸足整個轉會窗，英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，終於獲開綠燈。熱刺據報已經接納拜仁的第4次報價，以1.1億歐元的轉會費羅致卡尼，而卡尼亦據報已同意拜仁的條件，估計轉會即將成事。而利物浦日前就被車路士搶截修咸頓的羅美路拉維亞（Romeo Lavia），不過英國媒體就指紅軍反將藍戰士一軍，或簽入白禮頓的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）。

熱刺先後拒絕拜仁的3次報價，一度「企硬」1億英鎊。然而隨時間的推移，熱刺可以叫價的能力將隨聯賽揭幕而逐漸減少。美國ESPN報道，拜仁雖然以威脅退出斟介，迫熱刺在上周五（4日）決定是否放人，但隨着熱刺周一拒絕後，拜仁再提高報價，而熱刺最終同意有關的報價。ESPN就指，卡尼無意與熱刺續約，但他仍期望可以打破舒利亞（Alan Shearer）的英超入球紀錄，但他同時也渴望取得職業生涯的首個錦標。報道又指，卡尼其實享受熱刺新帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）的打法。

同樣爭議多時，法國《巴黎人報》就報道，巴黎聖日耳門的「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）向球會表明，無論如何都會履行餘下的合約，表明不會離隊直至明夏約滿。不過PSG方面仍然不滿「麥總」拒絕續約，亦表明在來季會讓這位法國國腳「坐冷板」。而PSG一直堅信，麥巴比與西甲的皇家馬德里早有協議，在明夏約滿才加盟。 皇馬或簽迪基亞代高圖爾斯 至於皇家馬德里，門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）左膝的前十字韌帶斷裂，據報將要接受手術，可能需要養傷至少9個月。為此皇馬據報可能向目前仍屬自由身的西班牙門將迪基亞（David de Gea）埋手，希望獲得這位前曼聯門將加盟，以代替高圖爾斯。過去迪基亞不是沒有機會轉投這支豪門，只是當時因為文件傳送的時間出現問題，令他無法加盟。不過西班牙媒體報道，皇馬的首選目標並非迪基亞，而是西維爾的耶辛尼保奴（Yassine Bounou），ESPN指原因是安察洛堤（Carlo Ancelotti）覺得保奴比迪基亞更適合。