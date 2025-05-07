轉會消息｜沙特球會想挖曼聯般奴　國際邁亞密放棄與迪布尼接洽

在各地聯賽接近結束之際，轉會市場已開始再度活躍。據英國媒體報道，亞冠盃四強份子的希拉爾，在收購穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）失敗後，轉向希望獲得曼聯中場的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），雖然目前報道稱紅魔主帥艾摩廉（Ruben Amorim）無意放人，但對於需要巨額資金重建的曼聯未必不會放人。至於宣布季尾離隊的曼城中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne），媒體報道指美職聯的國際邁亞密已放棄與他接洽，意味另一支美職球會的芝加哥火焰有望獲得這比利時國腳來投。

據英國《每日郵報》指出，30歲的般奴成為了沙特阿拉伯球會希拉爾的新目標，原因是這支沙特豪門，希望可以在世冠盃前覓得多一位大名球員的加盟。報道指希拉爾原本目標是利物浦的沙拿，但在沙拿續約後，已把目標轉為般奴。據報般奴在季初也曾獲得希拉爾接觸，只是他最後選擇與曼聯續約至2027年夏天，而他今季雖然球會成績欠佳，不過他仍在各項賽事為曼聯攻入19個入球及18次助攻，因此他成為艾摩廉重建的陣容中，少有不願放售的球員之一。