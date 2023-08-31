轉會消息｜沙特計劃閂窗前「劫走」沙拿　安素法迪或落戶英超

歐洲的主要聯賽，轉會窗將在今晚（31日）結束。預料將會有多宗轉會希望能「壓線」，而據報沙特阿拉伯球會伊蒂哈德打算以1.18億英鎊的轉會費，收購利物浦的前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），然而有傳高普（Jurgen Klopp）對沙特的行動感到不悅，並不希望球會在轉會窗最後時刻才出售沙拿。另外，西甲巴塞隆拿打算將新星的安素法迪（Ansu Fatiz）「套現」，據報白禮頓成為其中一個可能。

英國媒體報道，伊蒂哈德的高層，已經前赴歐洲展開收購。當中沙拿是球會的重點之一。原因是埃及國腳的沙拿，對於阿拉伯國家來說更具象徵的意義，因此球會極力渴望獲得這位31歲的紅軍球星。然而傳媒指，若然利物浦真的因為轉會費「心動」，在轉會窗關閉前的時刻才出售沙拿，將令領隊高普非常憤怒。其實有關問題高普早已提及，原因是沙特聯賽的轉會窗至9月底才結束，與明日「閂窗」的歐洲聯賽，有約20日的差距，令沙特可以在歐洲轉會市場結束後繼續「掃貨」，擾亂歐洲球會的部署。