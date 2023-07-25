轉會消息︱沙特3億歐元挖麥巴比　曼聯或放棄丹麥新星

在巴黎聖日耳門與隊中球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）決裂之後，沙特阿拉伯的希拉爾就開出一個多方都有好處的辦法。球會向PSG提出3億歐元（約25.95億港元）轉會費，希望得到這位法國當家球星來投，然而有傳「麥總」似乎未受打動，因此這宗觸目的轉會，能否成事仍然未知。

24歲的麥巴比因為與PSG合約在明年到期，雖然他聲言不會在明年免費加盟皇家馬德里，但若他拒絕續約，聖日耳門就拿不到轉會費，因此球隊主席已表明麥總只有續約或即時被賣走，也令他被踢出了球隊到日本進行季前備戰的名單。傳媒指，其實PSG對麥巴比的轉會保持開放，亦不介意將他外借。目前除了希拉爾的巨額轉會費外，車路士、曼聯、熱刺、國際米蘭及巴塞隆拿都在關注麥總的動向。