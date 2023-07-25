轉會消息︱沙特3億歐元挖麥巴比　曼聯或放棄丹麥新星

在巴黎聖日耳門與隊中球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）決裂之後，沙特阿拉伯的希拉爾就開出一個多方都有好處的辦法。球會向PSG提出3億歐元（約25.95億港元）轉會費，希望得到這位法國當家球星來投，然而有傳「麥總」似乎未受打動，因此這宗觸目的轉會，能否成事仍然未知。
24歲的麥巴比因為與PSG合約在明年到期，雖然他聲言不會在明年免費加盟皇家馬德里，但若他拒絕續約，聖日耳門就拿不到轉會費，因此球隊主席已表明麥總只有續約或即時被賣走，也令他被踢出了球隊到日本進行季前備戰的名單。傳媒指，其實PSG對麥巴比的轉會保持開放，亦不介意將他外借。目前除了希拉爾的巨額轉會費外，車路士、曼聯、熱刺、國際米蘭及巴塞隆拿都在關注麥總的動向。
麥巴比轉會可能觸發音樂椅效應
外國傳媒又指，麥巴比的轉會將可能引發音樂椅的效應，因為若麥巴比被賣走，PSG將獲得巨額資金並會願意向熱刺支付1億英鎊轉會費，收購英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）。同時傳媒指出，麥巴比轉投希拉爾也可能只有1年，原因是PSG相信麥巴比與皇馬已經私下達成協議在明年轉會，而希拉爾的轉會條件中，也包括在明年麥巴比可以在有條件下加盟皇馬。意味麥巴比可以選擇在法甲坐一年冷板，或是到沙特輕鬆一個球季。不過有傳，麥巴比對沙特的巨額薪金嗤之以鼻，因此有關轉會也可能只成傳聞。
至於英超的曼聯，據報已為丹麥前鋒賀治隆（Rasmus Hojlund）的轉會費定下底線，球會最多只會支付6,000萬英鎊，不會滿足阿特蘭大提出1億歐元的要求。而若然賀治隆的轉會告吹，曼聯會轉向法蘭克福的前鋒高路梅安尼（Randal Kolo Muani）或阿積士的古達斯（Mohammed Kudus）。另外媒體又指，曼聯雖然獲得了喀麥隆門將的奧拿拿（Andre Onana），不過球會仍希望覓得多一名後備，故費倫巴治的土耳其國腳巴恩迪亞（Altay Bayindir）成為目標。