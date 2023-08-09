轉會消息｜狼隊中國老闆拒增兵主帥請辭　拜仁再加碼購卡尼

英超聯賽將在周末（12日）開鑼，不過上季帶領狼隊以第13名完成的西班牙主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui），因為不滿球會因應財政狀況而未有增兵，在開季前3日就辭職。另外，德甲的拜仁慕尼黑仍未放棄羅致哈利卡尼（Harry Kane）的念頭，打算再提出1.1億歐元（約9.42億港元）的轉會費，希望盡快完成轉會。 狼隊上季以第13名完成，球隊的成績當然算不錯。然而球隊的主席施瑜在向球迷的公開信表示，擁有球隊的中國復星集團，無意出售球會，同時球會需要小心理財，以免觸犯英超的財務公平條款。而根據英超的規則，狼隊在今夏的球員轉會需要取得盈餘才能避免球會連續3年的虧損超過1.05億英鎊。

加利奧尼爾或接手領兵 狼隊在今夏已經以4,700萬英鎊出售隊長的魯賓尼維斯（Ruben Neves）到沙特阿拉伯，而隊中墨西哥前鋒的魯爾占美利斯（Raul Jimenez）亦以500萬英鎊加盟富咸，球隊僅有的新兵就是自由身加開的愛爾蘭守將馬特杜靴迪（Matt Doherty）。球會就表示，感謝盧柏迪古及其教練團的付出。據報狼隊已準備找來前般尼茅夫的主帥加利奧尼爾（Gary O'Neil）執教。 至於今季一直拉鋸的哈利卡尼，有傳拜仁將第4次提出報價，今次將提升轉會費至1.1億歐元，與熱刺目標的1億英鎊仍有約數百萬英鎊差距。據報卡尼希望可以在熱刺首場聯賽對賓福特前確定自己的未來，故此希望盡快完成轉會。而根據德國傳媒指，卡尼與拜仁早已達成協議，只是熱刺在轉會費問題上仍然寸步不讓。然而若卡尼今夏未能轉會，熱刺就必須在明年1月將卡尼出售，以免連最後的轉會費都失去。