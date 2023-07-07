轉會消息︱皇家馬德里落實收購土耳其美斯　傳麥巴比亦同意加盟

西甲球會的皇家馬德里公布，簽入18歲的土耳其國腳艾達古拿（Arda Guler），這位被喻為「土耳其美斯」的新晉球星，據報以2,000萬歐元的轉會費加入皇馬大軍，並與球會簽約6年。 18歲的古拿今夏獲得多支歐洲大球會的關注，除了皇馬之外，皇馬的西甲勁敵巴塞隆拿亦有意獲得這位天才球員，而英超的阿仙奴、阿士東維拉以及德甲的多蒙特都有興趣羅致旗下，不過最終由皇馬簽得。據報皇馬開出2,000萬歐元再加1,000萬歐元的條款，讓費倫巴治放人。

在簽入祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及古拿之後，皇馬有傳已向基利安麥巴比（Kylian Mbappe）開出5年，每年年薪達5,000萬歐元的合約利誘麥總來投。西班牙有電台就指，麥巴比已經同意有關的條件，但會否在今夏轉投皇馬仍然未明。雖然日前巴黎聖日耳門的會長已表明，麥總只有續約或是離隊的選項，但皇馬在重金簽入比寧咸，加上簽入古拿後，仍有沒有足夠資金空間簽入麥巴比屬未知數。 格列沙加轉投利華古遜 德甲的利華古遜就宣布，簽入阿仙奴的瑞士中場格列沙加（Granit Xhaka）。據報沙加以2,500萬歐元簽入這位瑞士中場，並與他簽約5年。沙加在2016年從德甲的慕遜加柏加盟阿仙奴，在2019年獲提升為隊長，然而一度與阿仙奴球迷不和而有意離隊，在獲得阿迪達挽留後，一直留至今季。沙加與阿仙奴的合約在明年結束，在阿仙奴將以破球會轉會紀錄的轉會費簽入迪格蘭賴斯（Declan Rice）的狀況下，沙加獲阿仙奴放行。