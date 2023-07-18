轉會消息︱紐卡素傳一億歐元購格魯吉亞新星　卡尼無意投PSG

來季再次出席歐聯的紐卡素，雖然有沙特阿拉伯財團的入主，但球會在轉會市場的出手一直務實。不過意大利媒體報道，這支英超新豪門，向意甲的拿玻里開出1億歐元（約8.7億港元）的轉會費，收購格魯吉亞國腳的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。而英格蘭射手的哈利卡尼（Harry Kane）雖然獲法甲巴黎聖日耳門的青睞，但英國媒體指他無意改投法甲。

意大利的《羅馬體育報》報道，紐卡素已經向拿玻里開出1億歐元的報價，希望簽入該位格魯吉亞的新星。22歲的基華拉斯基利亞，去季在意甲及歐聯都有不俗的表現，在拿玻里34場攻入22球，也是球隊奪標的重要功臣。據報西甲的皇家馬德里、法甲的巴黎聖日耳門及英超的曼城都關注着這位意甲球星的動向。這位22歲的翼鋒，去季才由格魯吉亞巴統戴拿模加盟拿玻里，轉會費僅1,200萬歐元，而他與拿玻里還有4年的合約，如今這位新星身價已急升近10倍。