轉會消息︱紐卡素傳一億歐元購格魯吉亞新星　卡尼無意投PSG

來季再次出席歐聯的紐卡素，雖然有沙特阿拉伯財團的入主，但球會在轉會市場的出手一直務實。不過意大利媒體報道，這支英超新豪門，向意甲的拿玻里開出1億歐元（約8.7億港元）的轉會費，收購格魯吉亞國腳的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。而英格蘭射手的哈利卡尼（Harry Kane）雖然獲法甲巴黎聖日耳門的青睞，但英國媒體指他無意改投法甲。
意大利的《羅馬體育報》報道，紐卡素已經向拿玻里開出1億歐元的報價，希望簽入該位格魯吉亞的新星。22歲的基華拉斯基利亞，去季在意甲及歐聯都有不俗的表現，在拿玻里34場攻入22球，也是球隊奪標的重要功臣。據報西甲的皇家馬德里、法甲的巴黎聖日耳門及英超的曼城都關注着這位意甲球星的動向。這位22歲的翼鋒，去季才由格魯吉亞巴統戴拿模加盟拿玻里，轉會費僅1,200萬歐元，而他與拿玻里還有4年的合約，如今這位新星身價已急升近10倍。
拜仁或賣哥列斯卡籌轉會費
今季另一個受關注的目標，是熱刺射手的哈利卡尼。目前已隨球隊準備季前熱身賽的卡尼，之前報道指他與拜仁慕尼黑其實已經在個人條件上取得共識，只是熱刺仍然不願放人。而法甲的巴黎聖日耳門就決定開出比拜仁更高的轉會費，希望卡尼來投，以替代可能離隊的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），不過英國媒體指，卡尼無意轉投法甲。而有傳拜仁為籌募卡尼的轉會費，可能會出售隊中的德國中場哥列斯卡（Leon Goretzka），目前除了曼聯有興趣，韋斯咸也向這28歲中場打主意。而曼聯同時亦已經拒絕韋斯咸提出先借後買中堅的哈利馬古尼（Harry Maguire），至於有指車路士本身也對這位失去隊長之位的英格蘭中堅感興趣。
至於熱刺亦已開始為卡尼離隊尋覓替補，當中賓福特的艾雲東尼（Ivan Toney）是其中一個人選，這位27歲的英格蘭前鋒，因為違反英格蘭足總的防止賭博規例，要到明年初才可以復出。另外，車路士據報再為厄瓜多爾國腳摩西斯卡些度（Moises Caicedo）開出7,000萬英鎊的報價，但仍低於白禮頓的1億英鎊目標。