轉會消息︱紐卡素落實班尼斯轉會　熱刺或放卡尼免人財兩空

英超的紐卡素已落實從李斯特城，簽入英格蘭翼鋒的哈維班尼斯（Harvey Barnes），並已前赴美國，會合當地進行季前集訓的大隊。至於英國媒體報道，熱刺老闆利維（Daniel Levy）似乎軟化，或將出售前鋒的哈利卡尼（Harry Kane）。 紐卡素在今夏靜悄悄地出手，繼早前簽入意大利的辛度東拿利（Sandro Tonali）後，一直有傳球隊希望從降班的李城，獲得班尼斯，不過有關過程一直在拖延。據報喜鵲確認以3,800萬英鎊轉會費，簽入班尼斯，而這位25歲翼鋒與這支東北的新豪門，簽約5年。

班尼斯在球會的官網表示：「我想攻擊球員的夢想是加入一支這樣的球會。我很高興，這是一支出色的球會，而且對我而言是一個巨大的機會，去參與一支成功的球隊，所以我很高興來到這裡。」班尼斯除了可以重返英超比賽之外，他亦將會跟隨喜鵲征戰歐聯的比賽。 曼聯等或加入爭奪卡尼 至於有關英格蘭射手哈利卡尼的轉會，或現新的轉機。英格蘭媒體指，熱刺主席利維有傳仿傚法甲的巴黎聖日耳門，向卡尼作出最後通牒，若卡尼拒絕續約，就會在今夏將他賣走，避免球會「人財兩失」。這或推動卡尼轉投德甲拜仁慕尼黑的機會，但同時亦令包括曼聯等球會可能加入戰團。