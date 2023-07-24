轉會消息︱紐卡素落實班尼斯轉會　熱刺或放卡尼免人財兩空

英超的紐卡素已落實從李斯特城，簽入英格蘭翼鋒的哈維班尼斯（Harvey Barnes），並已前赴美國，會合當地進行季前集訓的大隊。至於英國媒體報道，熱刺老闆利維（Daniel Levy）似乎軟化，或將出售前鋒的哈利卡尼（Harry Kane）。
紐卡素在今夏靜悄悄地出手，繼早前簽入意大利的辛度東拿利（Sandro Tonali）後，一直有傳球隊希望從降班的李城，獲得班尼斯，不過有關過程一直在拖延。據報喜鵲確認以3,800萬英鎊轉會費，簽入班尼斯，而這位25歲翼鋒與這支東北的新豪門，簽約5年。
班尼斯在球會的官網表示：「我想攻擊球員的夢想是加入一支這樣的球會。我很高興，這是一支出色的球會，而且對我而言是一個巨大的機會，去參與一支成功的球隊，所以我很高興來到這裡。」班尼斯除了可以重返英超比賽之外，他亦將會跟隨喜鵲征戰歐聯的比賽。
曼聯等或加入爭奪卡尼
至於有關英格蘭射手哈利卡尼的轉會，或現新的轉機。英格蘭媒體指，熱刺主席利維有傳仿傚法甲的巴黎聖日耳門，向卡尼作出最後通牒，若卡尼拒絕續約，就會在今夏將他賣走，避免球會「人財兩失」。這或推動卡尼轉投德甲拜仁慕尼黑的機會，但同時亦令包括曼聯等球會可能加入戰團。
沙特方案拯救麥巴比？
而巴黎聖日耳門，早前有傳要求「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）簽約或被賣走。然而皇家馬德里因為今夏轉會開支已經不輕，難以滿足聖日耳門要求，因此有傳沙特的希拉爾打算出手拯救，以2億歐元年薪吸引這位法國前鋒加盟，並開出明年可以轉投皇馬的條款。
報道指，麥總其實已經準備在來季「坐冷板」與球會「鬥氣」，並等待之後加盟皇馬。然而若希拉爾的報價加入有關條文，將滿足聖日耳門、皇馬及麥總各方，成為多贏局面。
另外，英超的富咸有傳將以500萬英鎊的轉會費，獲得狼隊的墨西哥前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez），而有關的轉會將填補隊中塞爾維亞射手阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）鬧離隊的問題。至於水晶宮的英格蘭翼鋒韋費特沙夏（Wilfried Zaha），有傳正與土耳其的加拉塔沙雷接洽。