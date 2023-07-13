轉會消息︱維拉落實簽入柏奧托利斯　巴塞宣布明年簽入新朗拿度

英超的阿士東維拉在周三（12日）宣布，簽入維拉利爾的西班牙中堅柏奧托利斯（Pau Torres），據報轉會費達3,150萬英鎊（約3.2億港元）。而西甲冠軍巴塞隆拿同日亦宣布，獲得有「新朗拿度」之稱的巴西小將域陀洛基（Vitor Roque），並會在2024年球季才加盟。

季中接掌維拉，令球隊從護級邊沿逃出生天，並取得歐協聯的參賽資格，維拉主帥的艾馬利（Unai Emery）決定增強這支老牌球會的陣容，因此先從前球會的維拉利爾，簽入柏奧托利斯。26歲的柏奧托利斯是黃色潛水艇的青訓產品，在艾馬利轉投維拉之前，曾合作過3年。柏奧托利斯曾代表西班牙國家隊出戰歐洲國家盃及世界盃的決賽周，曾經是西班牙的主力成員。早前維拉已從降班的李斯特城簽入比利時中場的泰利文斯（Youri Tielemans）。