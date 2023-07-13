轉會消息︱維拉落實簽入柏奧托利斯　巴塞宣布明年簽入新朗拿度

英超的阿士東維拉在周三（12日）宣布，簽入維拉利爾的西班牙中堅柏奧托利斯（Pau Torres），據報轉會費達3,150萬英鎊（約3.2億港元）。而西甲冠軍巴塞隆拿同日亦宣布，獲得有「新朗拿度」之稱的巴西小將域陀洛基（Vitor Roque），並會在2024年球季才加盟。
季中接掌維拉，令球隊從護級邊沿逃出生天，並取得歐協聯的參賽資格，維拉主帥的艾馬利（Unai Emery）決定增強這支老牌球會的陣容，因此先從前球會的維拉利爾，簽入柏奧托利斯。26歲的柏奧托利斯是黃色潛水艇的青訓產品，在艾馬利轉投維拉之前，曾合作過3年。柏奧托利斯曾代表西班牙國家隊出戰歐洲國家盃及世界盃的決賽周，曾經是西班牙的主力成員。早前維拉已從降班的李斯特城簽入比利時中場的泰利文斯（Youri Tielemans）。
另外，西甲的巴塞隆拿宣布，簽入帕拉尼恩斯的18歲前鋒域陀洛基。這位巴西小將有着「新朗拿度」的美喻，被視為巴西國家隊的新一代前鋒。洛基與前巴西國腳朗拿度一樣早年就已經成名，在16歲就開始為高士路在巴甲上陣並取得入球。然而這位巴西新星將會在2024至25年球季才加盟巴塞，據報轉會費達3,500萬歐元。
拉素沙域投沙特
至於沙特阿拉伯聯賽亦繼續向歐洲出手，最新轉投中東的球星，是拉素的塞爾維亞中場米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic），這位28歲盛年的中場，與沙特球會希拉爾簽約3年。希拉爾今夏已從狼隊簽入葡萄牙的魯賓尼維斯（Ruben Neves）以及車路士守將的高列巴尼（Kalidou Koulibaly）。