意甲的AC米蘭在周四（13日），落實從車路士簽入美國國腳的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）。這位24歲的「美國隊長」表示，感覺米蘭需要他，因此決定轉到意甲效力。而另一支英超球隊利物浦，隊中的3名球員佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、法賓奴（Fabinho）以及堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）據報同樣獲得其他球會的青睞。

24歲的普列錫與米蘭簽約4年，並有1年的選擇權。這位美國隊長在車路士上陣145場入26球，並且贏得2021年的歐聯冠軍。然而近年普連錫都未獲球隊凡重用，他表示：「在車路士的最近數個球季都非常艱難。無論是任何的原因，我都沒有獲得應有的機會。對我而言，上佳的機會是走出去，有一個新的開始以及為一支像這樣的大球會比賽。」據報普列錫只以2,000萬英鎊的轉會費離隊，而車路士在2019年以5,760萬英鎊的轉會費，從多蒙特收購普列錫。