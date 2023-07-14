轉會消息︱美國隊長普列錫轉投AC米蘭　利物浦3將遭挖角

意甲的AC米蘭在周四（13日），落實從車路士簽入美國國腳的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）。這位24歲的「美國隊長」表示，感覺米蘭需要他，因此決定轉到意甲效力。而另一支英超球隊利物浦，隊中的3名球員佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、法賓奴（Fabinho）以及堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）據報同樣獲得其他球會的青睞。
24歲的普列錫與米蘭簽約4年，並有1年的選擇權。這位美國隊長在車路士上陣145場入26球，並且贏得2021年的歐聯冠軍。然而近年普連錫都未獲球隊凡重用，他表示：「在車路士的最近數個球季都非常艱難。無論是任何的原因，我都沒有獲得應有的機會。對我而言，上佳的機會是走出去，有一個新的開始以及為一支像這樣的大球會比賽。」據報普列錫只以2,000萬英鎊的轉會費離隊，而車路士在2019年以5,760萬英鎊的轉會費，從多蒙特收購普列錫。
軒達臣法賓奴齊獲沙特青睞
雖然基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的沙特阿拉伯球會艾納斯被國際足協實施禁令，禁止他們在未來3個轉會窗簽入新球員。不過沙特阿拉伯聯賽未有放鬆收購球星的步伐，當中兩支沙特球會據報看中利物浦的球員。其中紅軍33歲的隊長佐敦軒達臣，獲得伊蒂法克的興趣，這支沙特球隊早前邀得紅軍另一位前隊長謝拉特（Steven Gerrard）加盟執教。而已經簽入賓斯馬（Karim Benzema）等巨星的沙特冠軍伊蒂哈德，據報亦有意以4,000萬英鎊，收購法賓奴。而西甲的巴塞隆拿，有傳打算在今夏簽回堤亞高艾簡達拿。
至於紅軍，有傳打算從降班的修咸頓簽入比利時小將的羅美路拉維亞（Romeo Lavia）。至於同市的愛華頓落實簽入38歲的艾殊利楊格（Ashley Young）。而曼聯在收購國際米蘭門將奧拿拿（Andre Onana）的進度仍未完成。