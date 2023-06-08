轉會消息︱美斯傳將加盟美職國際邁亞密　皇馬料簽入比寧咸

有傳美斯會飛往美國，加盟由碧咸擁有的國際邁亞密。(路透社)

西班牙《每日體育報》及《世界體育報》報道，表示美斯向他們表示，已決定落戶美職：「我決定了，我要去邁亞密。」他表示自己離開歐洲的原因：「事實上，我有來自其他歐洲球會的報價，不過我不太想這些，因為我的想法是，如果在歐洲就只有去巴塞隆拿。在贏得世界盃後，不太可能回巴塞，所以是時候去美職，以另一種方式去享受足球，享受我之後的生活。」

雖然巴塞希望獲得美斯回巢，然而球會面對西甲的財務公平原則，需要為美斯撥出大量薪酬空間。而據報除了國際邁亞密之外，沙特阿拉伯的希拉爾亦希望獲得這位世界盃冠軍球星加盟。

皇馬爭贏利物浦曼城

另外，歐洲媒體表示皇家馬德里已經同意，以1.03億歐元（約8.6億港元）的轉會費，羅致多蒙特的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。19歲的比寧咸在2020年從伯明翰轉投多蒙特後，去年獲選入英格蘭國家隊出戰世界盃。報道指，比寧咸日內會到馬德里接受體測，之後會簽6年合約落實加盟，而他的轉會費亦有條款，在之後可能提升至1.339億歐元（約11.2億港元）。在之前，包括英超的利物浦及曼城，都希望獲得這位中場加盟。