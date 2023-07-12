轉會消息︱美斯抵邁亞密將落實加盟　拜仁為卡尼第3度出價

美國ESPN報道，美斯已經結束他的假期，周二（11日）與家人飛抵邁亞密，準備與新東家簽約及報到。報道指，邁亞密已準備在下周日（16日）在球會的主場公布美斯的加盟，並希望在16日前完成轉會手續，以便可以在7月21日對聖十字的聯盟盃賽事中上陣。國際邁亞密近期處於頹勢，在周日與華盛頓聯隊賽和2:2後，已經10場比賽未贏過。這亦將是美斯加盟的首個難題。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）據報已經抵達美國的邁亞密，即將落實加盟美職聯球會國際邁亞密。而德甲的拜仁慕尼黑就仍未放棄向英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）招手，向熱刺開出第3次的報價。

另外，ESPN又報道拜仁在被熱刺第2度拒絕之後，將再就卡尼的轉會開出第3次的報價。報道指出，雖然熱刺開出大額周薪利誘卡尼續約，然而這位29歲的射手不打算繼續留隊，並期望加盟拜仁。拜仁之前已開出過兩次的報價，當中第2次據報更達9,400萬歐元，而新一次的報價，或會再提高有關的轉會費用。報道指，拜仁主帥的杜曹（Thomas Tuchel）在數周前與卡尼曾在倫敦會面，以大賽冠軍的目標吸引卡尼轉會。

意大利傳媒就透露，沙特阿拉伯方面向保羅普巴（Paul Pogba）開出3年1.5億歐元的合約，利誘這位法國國腳來投。另外，英超的曼聯在落實美臣蒙特（Mason Mount）加盟後，繼續為增強陣容出手，並打算與紐卡素爭奪降班李斯特城的英格蘭翼鋒哈維班尼斯（Harvey Barnes）。而愛華頓在有機會免費獲得艾殊利楊格（Ashley Young）後，再向曼聯球員打主意，計劃簽入曼聯的瑞典青年前鋒艾蘭加（Anthony Elanga）。

56歲三浦知良再借葡乙

而季尾不斷「散貨」的車路士，據報對於巴西的19歲中場馬迪奧斯法蘭卡（Matheus Franca）。該位巴西中場在17歲時已被提升至法林明高的一隊上陣，並獲得皇家馬德里及曼城的青睞。日本的橫濱FC在周二宣布，會繼續外借隊中的「國寶」三浦知良到葡萄牙乙組奧利維倫斯，這位56歲的球壇長青樹，正準備再次出發往葡萄牙向球會報到。