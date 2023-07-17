轉會消息｜美斯：共建美好計劃 「粉紅10號」登國際邁亞密

BIENVENIDO 10(歡迎10號)！美職球會國際邁亞密正式公布，球王美斯(Lionel Messi)加盟，並會穿上其招牌10號波衫，成為這支「粉紅大軍」、甚至是美職史上最強一員；「美職先鋒」班主之一碧咸，大讚夢想成真。

36歲的7屆金球獎得主美斯，在球會的社交媒體宣傳短片及硬照中，穿上該會的主場粉紅戰衣，落實來投；球會並以西班牙文的標題寫上「BIENVENIDO 10」，以示歡迎，雙方簽約兩年半至2025年，預計這位阿根廷球王的年薪約5,000萬至6,000萬美元(約4.7億港元)。

過往從未在歐洲以外落班的美斯說：「我對於在邁亞密及美國開展職業生涯新一頁，非常興奮；這是一次美妙的機會，我們會繼續攜手共建美好計劃。」至於球會班主之一碧咸，對於能成功羅致今年年尾的金球獎、又是囊中物的美斯，興奮的說：「十年前，當我計劃在邁亞密興建新球場時，我已說過夢想將世上偉大的球星，帶到這個美麗的城市。」他續說；「今天夢想成真，我無比自豪，熱烈歡迎我的好友、一個了不起的人及他的一家，加入我們邁亞密這個社區。我們下一階段的冒險之旅開始，我急不待將Leo(美斯)帶到場上。」

