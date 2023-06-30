轉會消息｜英格蘭中場排隊跳槽 占士麥迪臣投熱刺

英格蘭名牌中場今夏有價有市！已降班的李斯特城陣中星級中場占士麥迪臣(James Maddison)落實以4,000萬英鎊(約3.96億港元)，轉投重建中的熱刺；而膠著多時的另一英格蘭國腳中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)，轉會另一北倫敦球會阿仙奴，終接近成事階段。下一位受到注目將是車路士攻中美臣蒙特(Mason Mount)，會否跟隨一眾國家隊師兄弟的步伐，跳槽另一傳統Big Six曼聯。

近一年曾代表「三獅」的中場國腳，今個夏天驛馬星動，先頭部隊是20歲的祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，以可提升至1.15億英鎊的天價轉會費，由多蒙特投西甲班霸皇家馬德里。在本月歐國外曾正選上陣的占士麥迪臣，則快整個夏天的「轉會主角」迪格蘭賴斯一步，由降班的李城，舉衫改投由澳洲籍新帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)上任的熱刺；在這位前些路迪領隊主導的「4-3-3」陣式，將擔當攻中要角，望複製當年在熱刺取得不俗成就的挪威名將基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)。雙方簽約5年至2028年，上屆在英超攻入10球的26歲麥迪臣，獲17萬英鎊周薪。