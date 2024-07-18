轉會消息｜莫迪歷續約皇家馬德里一年　曼聯格連活特抵達馬賽準備體測

西甲的皇家馬德里公布，隊中的克羅地亞老將莫迪歷（Luka Modric）與球會續約多一年。而英超的曼聯據報繼續「換血」，因為醜聞而被女權主義者針對的前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood）已抵達法國的馬賽，準備完成轉會，而原本一直盛傳有意去皇馬的法國年輕中堅約羅（Leny Yoro）或最終選擇加盟曼聯。
皇馬在周三（17日）公布與38歲的「魔笛」莫迪歷續約。這位克羅地亞中場自2012年加盟以來，在球隊贏了26項錦標，當中包括6個歐聯冠軍，並在2018年獲得金球緻。他在皇馬至今上陣534場，並射入39球。他與皇馬的合約在上月底結束，而他確定會再留在班拿貝多一個球季。至於英格蘭媒體在日前報道，皇馬有意收購利物浦的守將阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。
🚨🔵⚪️ Mason Greenwood has just landed in Marseille.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024
Plan confirmed. 🛬 #OM #TeamOMpic.twitter.com/2m066Q3qhE
另外，因為在2019年被控毆打及襲擊時任女友的曼聯前鋒格連活特，已被傳媒及球迷拍到抵達法國的馬賽，準備在當地接受體測後落實加盟。英國傳媒報道，一些馬賽球迷早已到達機場迎接。22歲的格連活特在事後與女友結婚並育有一兒，女友之後亦因為拒絕答辯而令案件得以撤銷。但因為女權主義者等不滿，令格連活特一直不能返回曼聯上陣，去季被外借西甲的基達菲，並取得表現。據英國媒體指，曼聯接納馬賽2,700萬英鎊的轉會費再加上320萬英鎊的附加條件。雖然有指馬賽的球迷以及市長反對有關轉會，但馬賽仍決定引入。
法國中堅約羅將加盟曼聯
至於曼聯同時亦繼續增兵，英國媒體指18歲的法國中堅約羅即將飛往曼徹斯特接受體測，並會以6,200萬歐元的轉會費從里爾加盟。根據之前的報道，約羅是傾向加盟皇馬多於曼聯，然而皇馬遲遲未有出手，令約羅改變了決定。至於曼聯同樣有意收購的荷蘭中堅馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt），雖然球員有意加盟，但其效力的拜仁慕尼黑有球迷聯署反對，令有關的轉會可能最後落空。