轉會消息｜莫迪歷續約皇家馬德里一年　曼聯格連活特抵達馬賽準備體測

西甲的皇家馬德里公布，隊中的克羅地亞老將莫迪歷（Luka Modric）與球會續約多一年。而英超的曼聯據報繼續「換血」，因為醜聞而被女權主義者針對的前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood）已抵達法國的馬賽，準備完成轉會，而原本一直盛傳有意去皇馬的法國年輕中堅約羅（Leny Yoro）或最終選擇加盟曼聯。

皇馬在周三（17日）公布與38歲的「魔笛」莫迪歷續約。這位克羅地亞中場自2012年加盟以來，在球隊贏了26項錦標，當中包括6個歐聯冠軍，並在2018年獲得金球緻。他在皇馬至今上陣534場，並射入39球。他與皇馬的合約在上月底結束，而他確定會再留在班拿貝多一個球季。至於英格蘭媒體在日前報道，皇馬有意收購利物浦的守將阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。