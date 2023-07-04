轉會消息︱謝拉特出走沙特聯賽　艾納斯同曼聯「搶人才」

上月謝拉特曾表示自己獲得其他國家的潛在合約，但當時聲稱不會接受的謝拉特，卻在一個月後改變主意，加盟伊蒂法克，並與球隊簽約2年。球會主席在聲明表示：「毋庸置疑，謝拉特的出現，會為我們帶來飛躍的進步。」曾在蘇超帶領格拉斯哥流浪奪標，不過轉到英超卻在阿士東維拉遇上挫折，去年10月已被球會解僱。伊蒂法克去季在沙特聯賽僅得第7，球會過去曾多次出席亞洲賽事，不過近10年實力大不如前。

沙特阿拉伯球會在今夏不斷從歐洲簽入大名球星，而最新的是前利物浦及英格蘭隊長的謝拉特（Steven Gerrard），落實到當地執教中游球隊的伊蒂法克。而當地球會亦未停止在歐洲羅致球星，甚至有傳基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，計劃與曼聯爭奪國際米蘭門將的奧拿拿（Andre Onana）。

另外，沙特冠軍的伊蒂哈德宣布簽入蘇超些路迪的翼鋒祖達（Jota），這位僅24歲的葡萄牙球員去季借用後，正式落實加盟些路迪並簽約5年，在蘇超兩季上陣83場，攻入28及交出26次助攻，英國傳媒指祖達的轉會費為2,500萬英鎊。而他將會與前皇家馬德里射手的賓斯馬（Karim Benzema），以及前車路士的中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）在沙特合作。

至於意大利媒體報道，曼聯的門將目標奧拿拿，同時獲得艾納斯的青睞。這位僅27歲的國際米蘭門將，目前不單曼聯及車路士對他有興趣，連沙特的艾納斯亦有意羅致。原因是C朗效力的艾納斯，主力門將的奧斯賓拿（David Ospina）在訓練中受重創，需要休養大半個球季。而據報艾納斯同時也對與曼聯合約結束的門將迪基亞（David de Gea）有興趣。

金玟哉傳將落實投拜仁

由沙特掌控的投資基金，公共投資基金（PIF）擁有的英超球會紐卡素，就落實簽入意甲AC米蘭的辛度東拿利（Sandro Tonali），據報轉會費為6,000萬英鎊。歐洲轉會市場的權威記者Fabrizio Romano就表示，德國的拜仁慕尼黑與拿玻里的南韓守將金玟哉即將達成協議，並會在周三（5日）到達慕尼黑進行體測，以落實這位守將的加盟。至於西班牙的維拉利爾，據報打算簽入熱刺的達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）以代替阿士東維拉的目標柏奧托利斯（Pau Torres），據報熱刺的標價是1,500萬歐元，而土耳其的費倫巴治、加拉塔沙雷以至俄羅斯的莫斯科斯巴達都對這位哥倫比亞球員感興趣。