轉會消息｜車路士不單破英格蘭紀錄簽卡些度　甚至再擊敗利物浦獲拉維亞

英超的車路士在聯賽揭幕戰，雖然未能擊敗利物浦，不過他們在轉會市場卻有機會連贏紅軍兩次。車路士在周一（14日）率先宣布以破英格蘭轉會費紀錄，簽入白禮頓的厄瓜多爾中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo），同時據報紅軍轉會市場的目標，修咸頓的比利時中場羅美路拉維亞（Romeo Lavia）亦屬意轉投藍戰士。而車路士亦落實借用門將的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）至皇家馬德里。

車路士今夏的目標之一，卡些度終於成為藍戰士的一份子，英國媒體報道，卡些度的轉會費是1億英鎊，連同附加條款將會增至1.15億英鎊，成為英格蘭轉會費最高的球員。這位21歲的厄瓜多爾中場，更與母親重現一張小時的舊照片，證實自己確實是從小就是藍戰士球迷。卡些度表示：「在車路士通知我時，我沒有想再想，我知道我要簽這家球會。能在這裡是夢想成真，我急不及待就為球會上陣。

原本利物浦在車路士開價被拒後，以破億英鎊希望搶得卡些度，可是這位球員表明自己只屬意藍戰士，令紅軍即使獲得白禮頓同意但仍無法簽入。而同樣的事件，也在拉維亞的轉會發生，據報利物浦願意提高對拉維亞的報價至6,000萬英鎊，不過拉維亞還是較想加盟車路士。然而車路士與修咸頓之間未有達成轉會費的協議。

阿列沙巴拿加借用至皇馬

另外，車路士同日亦落實將門將的阿列沙巴拿加外借至皇馬。皇馬門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）在上周因為訓練期間受傷，左滕的前十字韌帶受傷，因此球隊急覓新的門將代替，雖然一直有傳自由身的前曼聯門將迪基亞（David de Gea）以及西維爾的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）都是皇馬的目標，不過皇馬最終選擇借用阿列沙巴拿加作臨時措施。

至於另一位車路士的目標，列斯聯中場的泰拿阿當斯（Tyler Adams），據報已獲得般尼茅夫的報價，以2,000萬英鎊啟動他的買斷條款。該位24歲的美國中場去季以接近的轉會費從德甲的RB萊比錫加盟。而阿當斯可能成為列斯聯今夏第11個離隊的球員，至於般尼茅夫則會是今季第8個新加盟球員。