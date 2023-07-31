轉會消息︱車路士加入爭奪麥巴比　巴塞迪比利將投PSG(附熱身賽直播賽程)

法國國腳的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），與巴黎聖日耳門決裂的狀況，在沙特阿拉伯的方案被拒絕後，有西班牙媒體指，皇家馬德里可能在7月的最後一日以「低廉及具羞辱性」的報價，收購麥巴比，然而車路士據報亦準備向PSG開出以球員加轉會費，希望搶在皇馬前簽得「麥總」。

根據外媒指出，麥巴比與PSG的合約中訂明，只要他在8月1日仍然留隊，就可以領取「忠誠獎金」，故他或是故意留在PSG等待這筆6,000萬歐元的獎金。西班牙的一個體育電台就表示，PSG相信皇馬會在今日（31日）為麥總開出一個非常低，對PSG而言是恥辱的一個轉會金額，迫PSG就範。然而，雖然PSG相信麥巴比與皇馬早已達成協調議要在明年加盟，不過車路士卻依然出手，英國媒體指藍戰士準備向PSG開出以轉會費加球員形式，收購麥巴比，而據報利物浦也有意提出借用。

另外，PSG亦繼續向外增兵。據報他們在奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的5,000萬歐元「分手費」在明日的限期前，向西甲巴塞隆拿收購這位法國翼鋒。據報迪比利與PSG已經口頭達成個人條件，並簽約5年，而這將會是繼馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）及李康仁之後，第3位今夏加盟PSG的球員。

車路士收購摩納哥守將代科芬拿

車路士據報亦已接近完成摩納哥守將阿素迪沙斯（Axel Disasi）的轉會，轉會費達4,500萬歐元。藍戰士目前急於尋覓守將，原因是隊中的另一法國守將韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）因為前十字韌帶的傷，來季預計多數時間要休養。25歲的迪沙斯去年有份入選法國的世界盃大軍，代替當時有傷的派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）。西班牙媒體又報道，英超的阿仙奴對賓福特的西班牙門將大衛拉耶（David Raya）感興趣，然而德國的拜仁慕尼黑也有意借用這位27歲的門將。

至於沙特阿拉伯聯賽收購歐洲球星的行動仍未完，據報拜仁的塞內加爾翼鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane），今日會到沙特進行體測，並加盟基斯坦奴朗拿度效力的艾納斯。另外，紐卡素的辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）就已抵達沙特，準備加盟另一支沙特球會的吉達艾阿里。艾阿里早前已先後簽得馬列斯（Riyad Mahrez）、羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）及伊度亞文迪（Edouard Mendy）3個前英超球星。