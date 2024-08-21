轉會消息｜車路士擬提出收購曼聯辛祖　格魯吉亞門神或投利物浦

已經人滿之患的車路士，再傳繼續展開收購，並打算向曼聯出價收購翼鋒的查頓辛祖（Jadon Sancho），至於另一位英格蘭前鋒的史達寧（Raheem Sterling）就不在車路士出戰歐協聯的名單之中。另外，利物浦亦傳將會簽入西甲華倫西亞的格魯吉亞國腳門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）。 雖然車路士目前陣容過盛，球隊人才過多令主帥的馬利斯卡（Enzo Maresca）也直言無法全部管理，部份球員需要自行訓練。不過球會老闆波利（Todd Boehly）繼續「掃貨」。美國《紐約時報》旗下的體育媒體「The Athletic」就指，車路士將向曼聯出價收購辛祖。這位翼鋒去季因為與主帥滕哈格（Erik ten Hag）鬧不和而一度被外借多蒙特，並協助該德甲球隊打入歐聯決賽。不過今季初一度與滕帥言和，但在對富咸一戰報稱因傷缺陣，但有傳是曼聯在等候較佳報價才放人。

史達寧不入車路士歐戰名單 不過藍戰士也要處理好人才過盛的問題。英國媒體指，英格蘭前鋒的史達寧沒被車路士列入周四（22日）的歐協聯附加賽首回合大軍之中。這位29歲英格蘭國腳在聯賽揭幕戰已不在車路士名單，而與他同樣沒有列入歐洲賽名單還有芝維爾（Ben Chilwell）、韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）及阿達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）。車路士今夏已花1.85億英鎊收購11名球員，並令到球隊的一隊有超過40人，球隊有需要作出「減磅」。 英國的《電訊報》就報道，法甲的巴黎聖日耳門向曼聯提出可以先借後買隊中的烏拉圭中場文路爾烏加迪（Manuel Ugarte），而紅魔的另一位烏拉圭球員法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）將以500萬英鎊的低價售予希臘的彭拿典奈高斯。

至於利物浦方面，美國的ESPN指紅軍新帥的史洛治（Arne Slot）將簽入首名球員。來自西甲華倫西亞的門將馬馬達舒維尼將以約4,000萬歐元的轉會費加盟晏菲路。報道又指，這位23歲的格魯吉亞門神，因為在歐洲國家盃表現突出，而他的加盟可能會讓紅軍目前的兩個門將艾利臣比加（Alisson Becker）及基拿靴（Caoimhin Kelleher）其中一人會離隊。 曼城傳簽回根度簡 衞冕的曼城，有傳可能會簽入在巴塞隆拿前景不明的德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）。這位33歲的德國中場在2年前從曼城加盟巴塞，而同樣對這位德國球員有興趣，還包括沙特阿拉伯的艾納斯。而ESPN指，巴塞主帥的芬克（Hansi Flick）想根度簡留隊，不過球會高層傾向在有適合的報價時讓這老將離隊。曼城因為將中場的奇雲菲臘斯（Kalvin Phillips）外借予升班馬葉士域治，阿根廷國腳的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）又出售到馬德里體育會，而奧斯卡巴布（Oscar Bobb）又受傷，故需要尋覓中場替補。

狼隊欲借用蘭斯達爾 狼隊方面就向阿仙奴提出借用英格蘭門將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），這位26歲門將在大衛拉耶（David Raya）加盟後已失去位置。他去季雖然只上陣11次，但仍獲英格蘭徵召入歐洲國家盃大軍，不過他仍期望正選上陣的機會。而「升降機」的修咸頓已從葡萄牙的士砵亭簽入中場的馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes），該位葡萄牙U21國腳與聖徒簽約5年。