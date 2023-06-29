轉會消息｜車路士散貨不停 賣3將又套現11億

2018年以先借後買方式，由皇家馬德里加盟車路士的高華錫，在2021年歐聯決賽為藍戰士以後備身份出場捧盃，多年來為這支西倫敦球會拿下4個重要錦標；在國家隊則歷來上陣95次，包括去年尾世盃為克羅地亞場場上陣，勇奪季軍的重要成員。他透過社交媒體向車迷道別說：「能為這間偉大的球會比賽，並拿下數個重要錦標，是一件樂事。過去12個月對每一個人都是煎熬，並相信大家都不同意是平常車路士的水平；但我享受在倫敦的時光，每一秒都熱愛這間球會，但現在是時候向前行。」

車路士散貨不停！上個球季花掉6億英鎊擴軍(約60億港元)的車路士，今夏毋須應付歐洲賽事，繼續減磅兼散貨套現，克羅地亞鋼鐵防中高華錫(Mateo Kovacic)及英格蘭中場羅夫度斯卓克(Lotfus-Cheek)，分別轉投三冠王曼城及意大利勁旅AC米蘭；加上前鋒夏維斯(Havetz)轉會阿仙奴接近完成，單計3將的轉會費，估計可收回逾1.1億英鎊(約11億港元)。

之前被巴塞隆拿撬走隊長根度簡的曼城，初步以2,500萬英鎊的轉會費及4年合約，成功羅致29歲的高華錫，並將穿起根度簡放下的「8號」球衣。高華錫在加盟新東家後即賣口乖說：「任何人看到由哥迪奧拿領軍的曼城，就知道有幾出色，我認為他們是世上最佳。」合約另有500萬英鎊浮動條款。

夏維斯「廠兵look」流出

此外，27歲英格蘭國腳中場羅夫度斯卓克，則以1,850萬英鎊轉會費加盟AC米蘭，將會跟前車路士球員中堅湯姆利及基奧特，再次並肩作戰。原本尚餘一年價值逾15萬英鎊周薪合約的羅夫度斯卓克，今次是得到車路士在薪酬上的補助，令交易水到渠成。

另外車仔的24歲德國前鋒夏維斯，近日盛傳以6,500萬鎊轉會阿仙奴，出現突破性消息；阿仙奴官網意外流出夏維斯穿起兵工廠「29號」球衣的訪問，他並大讚阿仙奴球員質素好，場內場外團結及士氣高昂，有很大空間可以贏取很多東西，訪問之後被刪走，但相信成事在望。