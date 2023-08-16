轉會消息｜車路士散貨後繼續增兵看中水晶宮新星　尼馬最終投沙特希拉爾

在今夏進行「大清貨」的車路士，近期開始在轉會市場密密出手，繼落實以破英格蘭轉會費紀錄簽入白禮頓的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）之後，球隊據報已接近完成修咸頓比利時中場羅美路拉維亞（Romeo Lavia）的轉會。而英國媒體指，藍戰士還準備買斷水晶宮的21歲前鋒米高奧利斯（Michael Olise）。而巴黎聖日耳門的巴西國腳尼馬（Neymar）已落實與沙特阿拉伯的希拉爾簽約，成為這個中東聯賽的最新一名星級球員。

車路士在近期積極向年輕球員埋手，在簽入了21歲的卡些度之後，球隊據報已同意以5,300萬英鎊的轉會費以及500萬英鎊的額外條例，從英冠的修咸頓簽入19歲的比利時小將拉維亞，這位比利時新星即將前赴倫敦進行體測，而若這筆轉會完成，車路士在轉會市場就已經兩度擊敗利物浦。另外，英國媒體亦報道藍戰士已啟動水晶宮的前鋒奧利斯的3,500萬英鎊買斷條款，將可與奧利斯洽談合約。這位法國U21國腳，目前因為國際賽受傷進行手術後休養中。

沙拿將成沙特下一目標？ 早前向巴黎聖日耳門提出轉會的尼馬，在周二落實加盟沙特阿拉伯的希拉爾，據報轉會費高達9,000萬歐元。尼馬在轉會的聲明表示：「我在歐洲已達成很多目標並享受很多特別的時刻，不過我想成為一個環球的球員，想在新挑戰中測試自己並尋找新機會。」希拉爾是沙特阿拉伯政府公共投資基金旗下的4支國內球會之一，去季聯賽取得第3名及國王盃的冠軍，因此尼馬將有機會出戰亞冠盃的比賽。而英國媒體指，希拉爾目前仍希望購得富咸的塞爾維亞射手阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）。 另外據報沙特對利物浦兩名球員仍感興趣，包括門將的艾利臣比加（Alisson Becker）以及前鋒的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），英國媒體指紅軍已願意將沙拿出售，不過艾利臣就稱不打算離隊。