轉會消息｜車路士續約高爾彭馬　加歷查轉會陷僵局淪人球

今季由馬利斯卡（Enzo Maresca）掌舵的車路士，宣布與隊中的英格蘭年輕中場的高爾彭馬（Cole Palmer）續約至2033年。另外藍戰士的另一位英格蘭中場的干拿加歷查（Conor Gallagher）就因為與馬德里體育會的轉會陷入僵局，他將返回英格蘭，但未來存極大不確定性。 在去年夏天加盟車路士，上陣45場已為球隊取得25個入球及15次的助攻，成為車路士重建的重心人物。在英格蘭職業球員工會的最佳球員及最佳年青球員都有彭馬的提名。故車路士為留住這位球會的重要核心，向他開出多2年合約，讓彭馬會留在史丹福橋至2033年。

不過車路士隊中的另一名英格蘭球員卻處於兩難。據報24歲的中場干拿加歷查在近日已到西班牙與馬德里體育會進行操練，並已經完成了體測。英國媒體指，加歷查的家人都已到馬德里視察，兩隊僅餘下正式公布的地步，但在此時有關轉會出現變數，令他可能需要先返回英格蘭等待兩隊再談判。當中原因是車路士在打算收購馬體會的祖奧菲歷斯（Joao Felix）回巢，而加歷查可能成為談判的一部份。現時加歷查將返回藍戰士的訓練基地。 雲比沙卡轉投韋斯咸 另外，韋斯咸方面已落實簽入曼聯的後防球員雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka），轉會費據報1,500萬英鎊，而雲比沙卡與鎚仔幫簽約7年，這是韋斯咸今季的第8個收購。雲比沙卡在2019年以5,000萬英鎊加盟曼聯，在紅魔上陣190場入2球。在蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）領軍時為曼聯的防線主力，不過在滕哈格（Erik ten Hag）接任後已失去正選，但在過去兩季為曼聯仍有64次上陣。

至於般尼茅夫在巴塞隆拿簽入墨西哥守將的祖利安艾拿奧祖（Julian Araujo）後，據報有意收購阿仙奴的25歲英格蘭前鋒尼基迪亞（Eddie Nketiah）以代替蘇蘭基（Dominic Solanke）轉投熱刺後的位置。至於荷蘭班霸的阿積士，也對阿仙奴的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）感興趣。 皇馬拒放雲尼斯奧斯投沙特 在西甲方面，的皇家馬德里據報除非沙特阿拉伯球會開出破世界紀錄的轉會費，否則不會將巴西前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）送到沙特聯賽。而在沙特伊蒂哈德效力的法國國腳尼高路簡迪（N'Golo Kante），雖然獲包括韋斯咸等球會的垂青，但沙特無意讓他返回歐洲聯賽。