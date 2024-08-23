轉會消息｜阿仙奴傳將簽入西班牙冠軍功臣　捷比亞尋求離開紐卡素

上季英超亞軍的阿仙奴，據報已同意以3,260萬英鎊收購西班牙的中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）。至於紐卡素的英格蘭國腳捷比亞（Kieran Trippier）就要求轉會，而人滿為患的車路士，據報向阿士東維拉推售英格蘭國腳的史達寧（Raheem Sterling）。 阿仙奴今季只簽入了意大利守將的卡拉科利（Riccardo Calafiori），以及將大衛拉耶（David Raya）由借將轉為正式加盟。由於馬連奴能作防守中場，可以為另一位中場的迪格蘭賴斯（Declan Rice）提供協防，故此阿仙奴打算引入這位防中球員。據報皇家蘇斯達方面要求2,840萬英鎊的轉會費及420萬英鎊的額外附近條件，而兵工廠已同意有關報價。馬連奴今夏為西班牙出戰歐洲國家盃，並在八強頂入致勝球擊敗德國，同時他曾外借至紐卡素，也與阿仙奴另一中場的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）一同在皇蘇合作。

至於33歲的英格蘭國腳守將捷比亞再萌離心。他在今年初被紐卡素阻止轉投德甲的拜仁慕尼黑及沙特阿拉伯聯賽，不過在上星期對修咸頓的聯賽揭幕戰，只淪為喜鵲的後備。據報他有意轉投愛華頓，與前般尼主帥的戴治（Sean Dyche）重逢。戴治在周四的聯賽賽前記者會被問到捷比亞轉會，他表示：「他是眾多出現在這裡的名字之一，就如有魔法一樣，他的名字可以在我們沒有左閘可用的情況下出現。」愛華頓因為守將的艾殊利楊格（Ashley Young）在對白禮頓一仗被逐，今場未能隨隊作客熱刺。 車路士向維拉推銷史達寧 另外，人滿為患的車路士據報向阿士東維拉建議出售29歲的英格蘭前鋒史達寧，然而維拉主帥的艾馬利（Unai Emery）就指未確定這位前鋒是否適合目前維拉的計劃，故此就算車路士提出建議也不會作出行動。而根據英國的傳媒指，史達寧已拒絕加盟沙特聯賽，但現時他在車路士已沒有一席位。利物浦方面，就計劃向同城的愛華頓提出，以6,300萬英鎊轉會費加700萬英鎊附近條件，簽入英格蘭守將的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）。

戴巴拿選擇留羅馬 意甲的羅馬球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）在周四就表示，他會留在羅馬，粉碎轉投沙特艾卡迪沙的傳聞。這位阿根廷前鋒有傳獲艾卡迪沙開出3年7,500萬歐元合約利誘。不過他周四在Instagram上發帖表示：「感謝，羅馬……星期日見。」戴巴拿被指在羅馬的位置不穩，在上周的揭幕戰對卡利亞里他未有列入正選，而之後周四也與一隊分開練習。戴巴拿自2022年加盟羅馬，78次上陣入34球及交出18次助功，已是首都狼的重要人物。