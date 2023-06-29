轉會消息︱阿仙奴率先簽入夏維斯　熱刺獲占士麥迪臣來投

阿仙奴在周三（28日）率先落實夏維斯的轉會，據報轉會費達6,500萬英鎊（約6.4億港元）。24歲的夏維斯３年前從德甲的利華古遜加盟車路士，在91次英超聯賽上陣攻入19球，並協助過車路士贏得2021年的歐聯冠軍。在阿仙奴官方的訪問中，夏維斯表示，希望協助阿仙奴贏得歐聯的冠軍。

英超亞軍的阿仙奴宣布，獲得德國前鋒的夏維斯（Kai Havertz）加盟，並與球隊簽約5年至2028年，成為球隊今季首個新加盟球員。至於有關迪格蘭賴斯（Declan Rice）的轉會，英國媒體亦指即將成事。至於同市的熱刺亦宣布，從降班的李斯特城簽入英格蘭國腳的占士麥迪臣（James Maddison）。

至於阿仙奴今夏的最大目標賴斯，英國媒體亦指「好事近」，報道指賴斯與阿仙奴已經達成協議，目前僅待韋斯咸方面與阿仙奴取得轉會費問題上的共識。此前阿仙奴兩度出價被韋斯咸拒絕，直到阿仙奴近日開出逾億英鎊的報價，令轉會取得進展。而早前同樣出手的曼城，據報在周二（27日）已被韋斯咸所拒絕。24歲的賴斯在2014年從車路士的青訓系統轉投韋斯咸，之後一直是鎚仔幫的一員，並協助球隊贏得今季的歐協聯，球會高層早前亦承認賴斯將在今季離隊，而他與鎚仔幫的合約，本身亦在下個季尾後到期。

車路士第3名球員落實投沙特聯賽

車路士方面，亦再落實多一名球員離隊轉投沙特阿拉伯。球隊的塞內加爾門將艾度亞文迪（Edouard Mendy），已落實加盟沙特的吉達艾阿里。成為繼高列巴尼（Kalidou Koulibaly）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）後，第3個轉投沙特的車路士球員。另外北倫敦的另一支球會熱刺，亦落實以4,000萬英鎊，簽入英格蘭國腳中場的麥迪臣。過去為李斯特城贏過英格蘭足總盃的這位26歲中場，與熱刺簽約5年。在李城降班後，麥迪臣本身獲得多支英超球會的注視，當中包括聯賽季軍的紐卡素，不過熱刺最終獲得他的加盟。