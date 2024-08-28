轉會消息｜阿仙奴落實簽入馬連奴　阿列沙巴拿加或借至般尼茅夫

距離轉會窗關閉僅數日，各歐洲球會已加速落實進度。當中阿仙奴確定了簽入西班牙的中場米基爾馬連奴（Mikel Merino），而利物浦亦宣布馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）的加盟，不過會先借回華倫西亞。另外，車路士的西班牙門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）傳獲般尼茅夫提出借用。 阿仙奴在周二（27日）落實馬連奴的加盟。這位28歲的西班牙歐洲國家盃功臣，據報轉會費達3,160萬英鎊。他與兵工廠簽下4年合約，而阿仙奴亦有條款可選擇延長多1年。阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）在球會聲明表示：「米基爾是一個有豐富經驗和多用途性的高質量球員。」馬連奴過去都曾效力過英超，他在2018年轉投皇家蘇斯達前曾被外借到紐卡素，並在皇蘇與阿仙奴的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）是皇蘇的隊友。而這亦是阿仙奴在今季的第3個重要加盟。

馬馬達舒維尼來季才加盟利物浦 另外，盛傳已久的格魯吉亞門將馬馬達舒維尼轉投利物浦的消息。紅軍在周二公布已與馬馬達舒維尼達成協議，並在等待國際轉會紙及取得英國工作證。不過這位23歲門將不會即時加入紅軍，會先借回華倫西亞一季，下季才加盟。英國傳媒指其轉會費2,500萬英鎊以及400萬英鎊附加條件。而這將是利物浦新領隊史洛治（Arne Slot）的首個收購。馬馬達舒維尼在今夏歐洲國家盃表現出色，協助格魯吉亞晉級16強，同時也在西甲華倫西亞有不錯表現。利物浦目前有2名國腳級門將，包括艾利臣比加（Alisson Becker）及基拿靴（Caoimhin Kelleher）。 至於般尼茅夫據報已同意借用車路士的阿列沙巴拿加。原因是般尼茅夫的門將查華斯（Mark Travers）預計在轉會窗前會離隊他投，故球隊急覓另一門將，雖然球隊之前對阿仙奴的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）感興趣。29歲的阿列沙巴拿加上季被借至皇家馬德里，他與藍戰士的合約至2026年才到期，而原本沙特阿拉伯的伊蒂哈德提出收購，不過被阿列沙巴拿加所拒絕。車路士目前人滿之患，故仍需要借出及賣出球員減磅。

曼聯願與史達寧展開洽談 有關於曼聯的查頓辛祖（Jadon Sancho），英國媒體表示曼聯在嘗試與史達寧（Raheem Sterling）進行討論。在被取消了球衣號碼之後，史達寧在史丹福橋已肯定沒有機會，而車路士也打算以他作為其中一個條件，簽入曼聯的辛祖。曼聯據報願意嘗試與史達寧就轉會洽談，但曼聯方面不保證可以達成協議。除了車路士，意甲的祖雲達斯都想借用辛祖，並提出先借後買的條件，同時他們亦不願支付辛祖的全數人工。