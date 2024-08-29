轉會消息｜阿仙奴蘭斯達爾或投修咸頓　利物浦將完成基艾沙轉會

英超的升班馬修咸頓，據報已同意以2,500萬英鎊的轉會費收購阿仙奴的英格蘭門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。而利物浦也即將公布意大利翼鋒的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）加盟。

英國媒體報道，修咸頓在轉會窗前出手，以1,800萬英鎊連同700萬英鎊附加條款，簽入蘭斯達爾。26歲的蘭斯達爾在前一個賽季為阿仙奴上陣所有的比賽，可是上季大衛拉耶（David Raya）借用加盟後就失去正選位置。上季他僅得6場聯賽上陣，故為尋求正選機會而離開兵工廠。聖徒的主帥羅素馬田（Russell Martin）在聯賽盃賽後被問到蘭斯達爾的轉會時表示：「如果這發生的話，將是非常非常令人興奮。不過我們仍需要等待，我肯定在事情發生後我們會作出討論。」