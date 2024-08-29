轉會消息｜阿仙奴蘭斯達爾或投修咸頓　利物浦將完成基艾沙轉會

英超的升班馬修咸頓，據報已同意以2,500萬英鎊的轉會費收購阿仙奴的英格蘭門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。而利物浦也即將公布意大利翼鋒的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）加盟。
英國媒體報道，修咸頓在轉會窗前出手，以1,800萬英鎊連同700萬英鎊附加條款，簽入蘭斯達爾。26歲的蘭斯達爾在前一個賽季為阿仙奴上陣所有的比賽，可是上季大衛拉耶（David Raya）借用加盟後就失去正選位置。上季他僅得6場聯賽上陣，故為尋求正選機會而離開兵工廠。聖徒的主帥羅素馬田（Russell Martin）在聯賽盃賽後被問到蘭斯達爾的轉會時表示：「如果這發生的話，將是非常非常令人興奮。不過我們仍需要等待，我肯定在事情發生後我們會作出討論。」
而隨着蘭斯達爾可能離隊，外國媒體指阿仙奴亦會加快簽入西班牙愛斯賓奴的年輕守門員祖安加西亞（Joan Garcia），23歲的加西亞目前在西甲愛斯賓奴效力，同時也是西班牙青年隊成員。
辛祖擬借到祖雲達斯
至於利物浦在完成門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）的轉會後，據報會在周五（30日）前完成基艾沙的加盟。這位意大利國腳傳已前往英國進行體測。紅軍傳僅以1,000萬英鎊的轉會費就簽入這位新兵，同時也是領隊史治特（Arne Slot）的第2簽，也是紅軍今季的首位新兵。而曼聯的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）雖然獲得車路士的垂青，不過多個媒體都指，他似乎更有意以借用形式轉投意甲的祖雲達斯多於留在英格蘭。