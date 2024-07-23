轉會消息｜阿士東維拉簽比利時奧拿拿　車路士守將遭踢出美國之旅名單

英超的阿士東維拉宣布，簽入效力愛華頓的比利時中場阿馬度奧拿拿（Amadou Onana），轉會費據報5,000萬英鎊。另外英國媒體報道，車路士在出發前往美國進行的熱身賽，將去季尾多次為球隊上陣的守將查洛巴（Trevoh Chalobah）剔隊，意味將會把這位中堅賣走。

維拉與愛華頓都宣布，阿馬度奧拿拿的轉會。這位22歲的中場在歐洲國家盃時有不俗的表現，早已獲得多間球會的注意。在維拉將球隊的巴西中場杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）賣到祖雲達斯後，主帥的艾馬利（Unai Emery）急需一個防守中場替補，阿馬度在球會的聲明表示，期待為維拉在歐聯再度上陣。阿馬度在2022年從法國的里爾加盟愛華頓，在去年夏天已有傳阿仙奴有興趣將其羅致旗下。