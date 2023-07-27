轉會消息︱面對天價合約麥巴比拒與沙特商討　軒達臣拍片向利物浦說再見

麥總與PSG的分裂似乎難以尋覓解決方案。PSG雖然希望在今夏將麥巴比出售避免「人財兩失」。然而有傳皇馬早與麥巴比達成協議，讓這位法國球星來季免費來投。法國媒體表示：「麥巴比推翻了巨額轉投沙特阿拉伯，接近消息人士認為，這增加了他與皇馬早已達成協議在明年加盟的可能性。」

不過，並不是所有球員都抵抗住沙特的巨額合約誘惑。利物浦的隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）就拍片，在晏菲路球場與紅軍球迷道別。這位33歲的紅軍中場，據報將會加盟由另一位前紅軍隊長謝拉特（Steven Gerrard）帶領的伊蒂法克，轉會費傳達1,200萬英鎊。軒達臣在影片表示：「只知道，我永遠都是紅軍一份子，直到我死的一天。」他又指：「我不能說謊，這是很艱難的時刻，真係很困難。不過當我回首在利物浦的時間，這永遠是我記憶中最好的時候。」

祖雲達斯再想借盧卡古

另外，意甲的祖雲達斯計劃向車路士提出借用比利時前鋒的盧卡古（Romelu Lukaku）。盧卡古因為在上季尾向祖雲達斯聯絡，希望轉投老婦人，但事件及後被其前經理人通知國際米蘭，令到盧卡古與國米決裂，被中止了原定今夏轉投國米的商討，然而車路士方面不打算繼續外借，而是希望有球會能將盧卡古買斷。然而據報希拉爾亦對盧卡古感興趣，但這位前鋒似乎不想轉往中東。