轉會消息｜韋斯咸柏基達轉會因疑涉賭告吹　奇雲菲臘斯獲利物浦拜仁垂青

韋斯咸的巴西中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），原本獲得曼城的垂青，而鎚仔幫亦接納了8,500萬英鎊的轉會費報價，不過英格蘭足總因為收到就有關柏基達可能違反英格蘭的賭博條例，將需要接受調查，令有關轉會告吹。而據報，拜仁慕尼黑與利物浦，同樣對曼城的中場奇雲菲臘斯（Kalvin Phillips）感興趣。

英國傳媒報道，韋斯咸向英格蘭足總提出，延遲對柏基達的問話，原因是鎚仔幫指有關的問話是沒正式獲得足總的確認及公開。據報足總提出在周一與柏基達會面，而柏基達亦表示樂意出席。然而，原本曼城開出，以8,500萬英鎊收購這位巴西中場的談判，已受有關的調查影響而告吹。