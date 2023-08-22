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體育
2023-08-22 12:41:00

轉會消息｜韋斯咸柏基達轉會因疑涉賭告吹　奇雲菲臘斯獲利物浦拜仁垂青

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韋斯咸的柏基達轉會曼城告吹。(路透社)

韋斯咸的柏基達轉會曼城告吹。(路透社)

韋斯咸的巴西中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），原本獲得曼城的垂青，而鎚仔幫亦接納了8,500萬英鎊的轉會費報價，不過英格蘭足總因為收到就有關柏基達可能違反英格蘭的賭博條例，將需要接受調查，令有關轉會告吹。而據報，拜仁慕尼黑與利物浦，同樣對曼城的中場奇雲菲臘斯（Kalvin Phillips）感興趣。

英國傳媒報道，韋斯咸向英格蘭足總提出，延遲對柏基達的問話，原因是鎚仔幫指有關的問話是沒正式獲得足總的確認及公開。據報足總提出在周一與柏基達會面，而柏基達亦表示樂意出席。然而，原本曼城開出，以8,500萬英鎊收購這位巴西中場的談判，已受有關的調查影響而告吹。

奇雲菲臘斯在曼城的上陣機會不多。(路透社)

奇雲菲臘斯在曼城的上陣機會不多。(路透社)

曼城傳將簽入比利時杜古

至於曼城有傳已經同意以6,000萬歐元，簽入雷恩的比利時翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku），而杜古更會與藍月亮簽下長約。而拜仁及利物浦就看中在球會已失去重要位置的奇雲菲臘斯。而韋斯咸方面就想在前線增兵，其中效力般尼茅夫的前利物浦前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke），媒體指鎚仔幫已向般尼茅夫開出3,500萬英鎊轉會費。而韋斯咸另一個目標是西維爾的摩洛哥國腳安尼斯利（Youssef En-Nesyri）。

而今季已經多次重金收購新兵的車路士，有傳已同意以1,400萬英鎊從美職的新英倫革命簽入塞爾維亞門將的佐迪治柏度域（Djordje Petrovic）。同時他們亦向阿仙奴收購美國前鋒的巴朗根（Folarin Balogun）。同時藍戰士棄用的赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）仍獲富咸、愛華頓及諾定咸森林爭奪。而富咸亦同時與熱刺在爭奪比利時球會真特的尼日利亞小將柯班（Gift Orban）。至於熱刺的老牌法國門將洛里斯（Hugo Lloris），據報再獲意甲的拉素提出轉會洽談。西班牙媒體就報道，巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與球會之間的爭議，PSG仍希望「麥總」可以續約。

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