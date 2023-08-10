轉會消息｜馬古尼投韋斯咸傳已開綠燈　財務違規受調查車路士仍與利物浦搶人才

今夏出售中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）獲得巨額資金的韋斯咸，在開季前幾日準備大展拳腳，球隊據報向曼聯提出打包哈利馬古尼（Harry Maguire）及麥湯米尼（Scott McTominay）的報價，傳馬古尼的開價獲紅魔接納，而鎚仔幫亦將完成修咸頓的罰球專家禾特普斯（James Ward-Prowse）的加盟。
在賴斯的轉會中獲得逾億英鎊的轉會資金，韋斯咸據報向曼聯開出以3,000萬英鎊收購馬古尼，以及同樣的轉會費收購麥湯米尼，不過麥湯米尼的轉會費似乎未獲曼聯的接受，不過馬古尼傳已獲得開綠燈。30歲的馬古尼在2019年以破後衛轉會費加盟曼聯，然而在過去兩季未能適應新帥的迫搶打法，令這位曼聯的前隊長，在今季被摘下隊長臂章，更成為球隊的大後備。英格蘭國家隊主帥的修夫基（Gareth Southgate）早前已表示，缺乏上陣機會的球員將難入選國家隊，因此馬古尼想繼續他在國家隊的位置只有尋求離隊。
另外，上季效力修咸頓的禾特普斯，將有機會重回英超，英國媒體表示，這位罰球專家準備在韋斯咸進行體測，之後會落實加盟。禾特普斯過去曾入選英格蘭國家隊，而且其罰球能力甚佳。在上周的英冠揭幕戰，他仍有為修咸頓披甲，但周中的聯賽盃賽事已缺陣。而鎚仔幫亦正準備完成阿積士艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）的轉會，作為代替賴斯的人選。
車路士財務問題再受查
英國傳媒就報道，車路士早前向歐洲足協（UEFA）承認，在阿巴莫域治（Roman Abramovich）領導期間的2012至2019年，未有提交完成的財務報告，並向UEFA提交860萬英鎊的罰款。據報有關事件亦被英超賽會展開調查，目前未知道英超會否再對車路士作出處分，而車路士可能面臨不只是罰款，而是還有扣分等可能性。
不過車路士在「散貨」完成後，開始出手補充兵源。據報藍戰士向修咸頓提出，以4,800萬英鎊收購隊中的比利時翼鋒羅美路拉維亞（Romeo Lavia）。利物浦在周一（7日）曾向聖徒開出4,500萬英鎊轉會費被拒，而車路士就在這時刻加入收購。另外車路士今夏的其中一個轉會目標的摩西斯卡些度（Moises Caicedo），傳將落實離開白禮頓。白禮頓早前多次拒絕車路士的報價，並將卡些度的叫價「企硬」在1億英鎊，而車路士最多僅願付8,000萬英鎊。然而卡些度據報在周初未有隨隊訓練，似乎是迫白禮頓放人。英國傳媒指，未知車路士的報價最終能否達1億英鎊。
尼馬或隨美斯落戶美職聯
另外，法國《隊報》的報道指，曼聯打算從德甲拜仁慕尼黑收購法國後衛班捷文柏華特（Benjamin Pavard），而拜仁方面，亦對車路士的西班牙門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），以代替37歲的門將紐亞（Manuel Neuer）。日前有領隊盧柏迪古（Julen Lopetegui）請辭的狼隊，就落實由加利奧尼爾（Gary O'Neil）接手，並簽約3年。諾定咸森林就落賽簽入阿仙奴的美國門將馬特端納（Matt Turner）。至於有關於巴西球星尼馬（Neymar）的轉會，據報他可能步美斯（Lionel Messi）的後塵，轉投美職聯賽，不過不是效力國際邁亞密，而是FC洛杉磯。