轉會消息｜馬古尼投韋斯咸傳已開綠燈　財務違規受調查車路士仍與利物浦搶人才

今夏出售中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）獲得巨額資金的韋斯咸，在開季前幾日準備大展拳腳，球隊據報向曼聯提出打包哈利馬古尼（Harry Maguire）及麥湯米尼（Scott McTominay）的報價，傳馬古尼的開價獲紅魔接納，而鎚仔幫亦將完成修咸頓的罰球專家禾特普斯（James Ward-Prowse）的加盟。

在賴斯的轉會中獲得逾億英鎊的轉會資金，韋斯咸據報向曼聯開出以3,000萬英鎊收購馬古尼，以及同樣的轉會費收購麥湯米尼，不過麥湯米尼的轉會費似乎未獲曼聯的接受，不過馬古尼傳已獲得開綠燈。30歲的馬古尼在2019年以破後衛轉會費加盟曼聯，然而在過去兩季未能適應新帥的迫搶打法，令這位曼聯的前隊長，在今季被摘下隊長臂章，更成為球隊的大後備。英格蘭國家隊主帥的修夫基（Gareth Southgate）早前已表示，缺乏上陣機會的球員將難入選國家隊，因此馬古尼想繼續他在國家隊的位置只有尋求離隊。

另外，上季效力修咸頓的禾特普斯，將有機會重回英超，英國媒體表示，這位罰球專家準備在韋斯咸進行體測，之後會落實加盟。禾特普斯過去曾入選英格蘭國家隊，而且其罰球能力甚佳。在上周的英冠揭幕戰，他仍有為修咸頓披甲，但周中的聯賽盃賽事已缺陣。而鎚仔幫亦正準備完成阿積士艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）的轉會，作為代替賴斯的人選。 車路士財務問題再受查 英國傳媒就報道，車路士早前向歐洲足協（UEFA）承認，在阿巴莫域治（Roman Abramovich）領導期間的2012至2019年，未有提交完成的財務報告，並向UEFA提交860萬英鎊的罰款。據報有關事件亦被英超賽會展開調查，目前未知道英超會否再對車路士作出處分，而車路士可能面臨不只是罰款，而是還有扣分等可能性。