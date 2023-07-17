轉會消息︱馬古尼放棄曼聯隊長臂章　車路士簽入巴甲史上最年輕球員

曼聯的英格蘭守將哈利馬古尼（Harry Maguire），其去向一直未明。這位30歲中堅有指已被領隊滕哈格（Erik ten Hag）投閒置散，但在高薪之下，馬古尼寧願留隊當後備。這位英格蘭守將在社交媒體上表示，獲滕帥通知將讓出隊長之位。而有傳韋斯咸有意以先借後買斷方式，羅致這位守將。

報道指，鎚仔幫在迪格蘭賴斯（Declan Rice）加盟阿仙奴後，獲得巨額轉會費，故除了有意簽入阿積士的墨西哥中場艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）外，也有意簽入馬古尼補充防線兵源。有指滕帥上星期已經通知，表示馬古尼不再是曼聯的隊長，而新隊長人選會在球會到達紐約進行季前備前時公布。馬古尼回應指，自己是極度失望，但會繼續為球隊付出一切。

馬古尼在蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）於2020年簽入後不久，開始成為曼聯隊長，然而他在防線上的犯錯，以及不太習慣滕帥的打法下，正選位置已被動搖。剛完成的球季曼聯62場比賽，馬古尼只有31次上陣，隊長亦由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）取代。