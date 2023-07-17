轉會消息︱馬古尼放棄曼聯隊長臂章　車路士簽入巴甲史上最年輕球員

曼聯的英格蘭守將哈利馬古尼（Harry Maguire），其去向一直未明。這位30歲中堅有指已被領隊滕哈格（Erik ten Hag）投閒置散，但在高薪之下，馬古尼寧願留隊當後備。這位英格蘭守將在社交媒體上表示，獲滕帥通知將讓出隊長之位。而有傳韋斯咸有意以先借後買斷方式，羅致這位守將。
報道指，鎚仔幫在迪格蘭賴斯（Declan Rice）加盟阿仙奴後，獲得巨額轉會費，故除了有意簽入阿積士的墨西哥中場艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）外，也有意簽入馬古尼補充防線兵源。有指滕帥上星期已經通知，表示馬古尼不再是曼聯的隊長，而新隊長人選會在球會到達紐約進行季前備前時公布。馬古尼回應指，自己是極度失望，但會繼續為球隊付出一切。
馬古尼在蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）於2020年簽入後不久，開始成為曼聯隊長，然而他在防線上的犯錯，以及不太習慣滕帥的打法下，正選位置已被動搖。剛完成的球季曼聯62場比賽，馬古尼只有31次上陣，隊長亦由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）取代。
另外今季不斷散貨的車路士，再度增加新兵。球隊落實從巴西的山度士，簽入18歲的翼鋒安古路加比爾（Angelo Gabriel）。安古路加比爾是巴西其中一個明日之星，在2020年，他以15歲又308日之齡，成為巴甲史上最年輕球員，而在129次上陣，他為球隊攻入5球。
拜仁有信心獲得卡尼
仍在爭逐哈利卡尼（Harry Kane）的德甲勁旅拜仁慕尼黑，榮譽會長的漢尼斯（Uli Hoeness）表示，有信心可在今夏簽入這位英格蘭射手。有傳拜仁上周已派員到倫敦與熱刺高層會晤，漢尼斯表示：「卡尼已經明確表示，所有的條件仍然有效，所以如果一切確定，我們就會簽得他。」