轉會消息｜馬天奴教國際邁亞密 碧咸助美斯搞巴塞舊生隊

最接近球王美斯的男人，未來可能落在他的好拍檔教練馬天奴(Gerardo Tata Martino)身上。這位曾是美職最佳教練的阿根廷名帥，落實執教國際邁亞密，跟早前已落實加盟的球王美斯，作第三度合作，似有組建「巴塞舊生隊」之勢。

馬天奴在2013/14年西甲球季跟美斯在巴塞合作，但聯賽最後一戰及歐聯8強俱負馬德里體育會失冠，而西班牙盃決賽受挫皇家馬德里；之後馬天奴執掌阿根廷國家隊帥印兩年，但連續兩年在2015、16年美洲國家盃決賽互射12碼受挫智利。馬天奴的名字在美職絕不陌生，他隨後領軍阿特蘭大在2018年封王聯賽，個人當選最佳教練，然後離隊教墨西哥國家隊，至去年世盃分組賽出局後離職。

邁亞密班主之一碧咸說：「Tata(馬天奴)在美職享負盛名極受尊重，其成績證明一切，我們有信心他的成就及經驗，會啟發己隊及振奮我們的球迷，期待他在場內場外帶來衝擊。」60歲的馬天奴在美職的勝率是54%，國際邁亞密目前在美職東岸包尾，18戰5勝13負，6月初辭退原教練菲臘尼維利(Phil Neville)。