轉會消息｜高列巴尼投希拉爾 沙特狂吸車路士棄將

沙特有需求，車仔要散貨！正好促成沙特聯賽大量吸納車路士棄將，繼防中尼高路簡迪(Kante)後，藍戰士塞內加爾中堅高列巴尼(Koulibaly)，亦落實轉投4屆亞冠盃盟主希拉爾(Al-Hilal)；加上門將艾度亞文迪(Mendy)及翼鋒薛耶治(Ziyech)，據報亦快將完成轉會交易，相信車兵轉投這個油元聯賽的新聞，將陸續有來，齊齊陪C朗助沙特聯賽成為「五大聯賽」。

在沙特聯賽繼續狂掃「英超兵」，32歲的高列巴尼上屆季前才以3,400萬英鎊加盟車路士，如今已落實以2,000萬英鎊轉會希拉爾。希拉爾剛過去周末才以4,700萬英鎊簽下狼隊隊長中場魯賓尼維斯(Neves)。至於跟車路士約滿的法國中場簡迪，早前已轉投上屆沙特聯賽冠軍伊蒂哈德(Al-Ittihad)，將與金球獎得主、國家隊友賓施馬並肩作戰。

高列巴尼上季為藍戰士上陣32場入2球，但季尾受腿筋傷患困擾，無法出席歐聯重要大戰，球隊亦災難性以第12名完成英超球季。他在個人Twitter表示：「從我第一場到最後一場，很榮幸可以戴上這個隊徽。去季不是大家想見到的，但我要多謝球迷及球會上下的支持。」

