轉會消息︱高普籲提早關閉沙特轉會窗　文尼投艾納斯與C朗做隊友

沙特阿拉伯聯賽，繼續從歐洲挖走大名球星。之前效力拜仁慕尼黑的塞內加爾國腳沙迪奧文尼（Sadio Mane），亦落實成為沙特的另一位國際球星，他加盟了基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，與C朗在前線合作。而文尼的前波士，利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp）就呼籲，國際足協（FIFA）以及歐洲足協（UEFA）應採取行動，提早關閉沙特的轉會窗，原因是沙特的轉會窗在9月下旬才結束，比歐洲有多3個星期。

在去年夏天從利物浦加盟拜仁，文尼去季季初表現不錯，但及後因傷休養後，復出卻沒能為拜仁交出成績，更一度與利萊辛尼（Leroy Sane）衝突，令這位紅軍「埃及文明」之一的射手，一直有傳可能回歸英超。不過在羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）吉達艾阿里後，亦有傳文尼跟隨到沙特。而被國際足協禁止在未來3個轉會窗簽入新兵的艾納斯，也在這個轉會市場努力增兵。而最終文尼落實加盟艾納斯，並歟約4年。