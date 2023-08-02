轉會消息︱高普籲提早關閉沙特轉會窗　文尼投艾納斯與C朗做隊友

沙特阿拉伯聯賽，繼續從歐洲挖走大名球星。之前效力拜仁慕尼黑的塞內加爾國腳沙迪奧文尼（Sadio Mane），亦落實成為沙特的另一位國際球星，他加盟了基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，與C朗在前線合作。而文尼的前波士，利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp）就呼籲，國際足協（FIFA）以及歐洲足協（UEFA）應採取行動，提早關閉沙特的轉會窗，原因是沙特的轉會窗在9月下旬才結束，比歐洲有多3個星期。
在去年夏天從利物浦加盟拜仁，文尼去季季初表現不錯，但及後因傷休養後，復出卻沒能為拜仁交出成績，更一度與利萊辛尼（Leroy Sane）衝突，令這位紅軍「埃及文明」之一的射手，一直有傳可能回歸英超。不過在羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）吉達艾阿里後，亦有傳文尼跟隨到沙特。而被國際足協禁止在未來3個轉會窗簽入新兵的艾納斯，也在這個轉會市場努力增兵。而最終文尼落實加盟艾納斯，並歟約4年。
利物浦領隊高普，對於沙特聯賽的轉會窗頗有意見，他在記者會上被問到沙特的影響時表示：「這是巨大的，在現時為止。我認為蠻惡劣的事情是沙特的轉會窗長過歐洲3個星期。我聽說好像這樣，如果是正確，這至少對歐洲沒有任何幫助。UEFA或者FIFA必須要尋找方法解決，不過到尾，至少像目前，我不知道會發生甚麼。」
高普所指，是歐洲5大聯賽的轉會窗都是在9月1日關閉，然而沙特是在9月20日，意味在歐洲轉會窗結束的3個星期，沙特球會仍可以在歐洲挖角，對歐洲聯賽相當不利。
賀治隆現身卡靈頓準備體測
另外，英超的曼聯在增兵方面繼續有好消息。英國媒體在周二（1日）拍到，丹麥前鋒的賀治隆（Rasmus Hojlund）現身卡靈頓的訓練基地，估計會在曼聯接受體測，並於短期內落實加盟。而曼聯的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）。而車路士方面，就落實以2,700萬英鎊轉會費，簽入雷恩的19歲中場烏高祖禾（Lesley Ugochukwu），這位法國新星與藍戰士簽約7年，不過車路士領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）表示將會先把他外借。