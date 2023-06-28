轉會消息︱高華錫落實加盟曼城　阿仙奴加碼逾億英鎊買「飯」

英超三冠王的曼城，落實克羅地亞中場高華錫（Mateo Kovacic）從車路士加盟，據報轉會費僅2,500萬英鎊。而在球隊向韋斯咸出價9,000萬英鎊收購迪格蘭賴斯（Declan Rice）之後，阿仙奴亦將出價抬高至逾億英鎊，務求獲得該英格蘭國腳的加盟。

曼城在周二（27日）宣布，從車路士簽入中場的高華錫，填補德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）的離隊。這位29歲的克羅地亞球員，與曼城簽約4年，據報其轉會協議中還有500萬英鎊的額外條款。而這是藍月亮在今夏首位簽入的球員。高華錫在曼城公告中表示：「這對我來說是一個出色的一步，我已急不及待展開曼城的生活。」