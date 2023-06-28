轉會消息︱高華錫落實加盟曼城　阿仙奴加碼逾億英鎊買「飯」

英超三冠王的曼城，落實克羅地亞中場高華錫（Mateo Kovacic）從車路士加盟，據報轉會費僅2,500萬英鎊。而在球隊向韋斯咸出價9,000萬英鎊收購迪格蘭賴斯（Declan Rice）之後，阿仙奴亦將出價抬高至逾億英鎊，務求獲得該英格蘭國腳的加盟。
曼城在周二（27日）宣布，從車路士簽入中場的高華錫，填補德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）的離隊。這位29歲的克羅地亞球員，與曼城簽約4年，據報其轉會協議中還有500萬英鎊的額外條款。而這是藍月亮在今夏首位簽入的球員。高華錫在曼城公告中表示：「這對我來說是一個出色的一步，我已急不及待展開曼城的生活。」
早前英國媒體報道，曼城向韋斯咸開出連附加條件達9,000萬英鎊的轉會費，收購鎚仔幫的英格蘭中場賴斯。傳媒隨後指，兩次報價被拒絕的阿仙奴，再向韋斯咸開出第3次的報價，今次再度將阿仙奴的轉會費紀錄推高至1億英鎊，並附加500萬英鎊條款。這若能成事，肯定會是阿仙奴史上最高價的收購。此前阿仙奴的紀錄是7,200萬英鎊從法甲里爾收購尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）。
拜仁求購卡尼被拒
另外，多個傳媒亦報道，德甲的拜仁慕尼黑向熱刺開出6,000萬英鎊連附加條件的轉會費，希望收購英格蘭前鋒的哈利卡尼（Harry Kane），不過英國媒體指，熱刺亦已經回絕了有關的收購。而熱刺則已落實簽入意甲安玻里的門將吉里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario），以代替離隊的前法國國家隊隊長洛里斯（Hugo Lloris）。