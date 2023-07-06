轉會消息︱PSG高層表明麥巴比拒續約將賣走　曼聯傳看中日本年輕門將

巴黎聖日耳門的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe），似乎難再主導着球會的走勢，在球會宣布由前西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）接掌之後，球會主席Nasser Al-Khelaifi在記者會上表明，麥巴比只有離隊以及續約兩個選項。 聖日耳門再度易帥，並確定由前西班牙國家隊主帥安歷基執掌教鞭，然而記者會的目標卻落在「麥總」身上。這位24歲的星級國腳，將在明年夏天約滿，但他拒絕了PSG的續約要求，然而又聲言不會在今夏離隊，對於PSG來說處境相當尷尬。原因是若然明年讓麥總以自由身離隊，球會將失去高額的轉會費。

球會主席在記者會上回應表示：「我們立場很清楚，如果麥巴比要留，我們也想他留，但他得簽新合約。我們不能讓世界上最好的球員，現在免費離隊。這是不可能的。」他又表示：「這是一支法國球會，如他所說，他沒有計劃免費離隊。如果有誰改變主意，這不是我們的錯誤。」麥總在2017年以先借後買斷形式從摩納哥加盟PSG，轉會費高達1.8億歐元。他為PSG上陣260場取得212球。而有傳皇家馬德里有意簽得這位法國射手。 曼聯向國米開價收購奧拿拿 至於英超方面，已獲得車路士中場美臣蒙特（Mason Mount）的曼聯，據報已向門將位置出手。其中歐洲媒體指，他們向國際米蘭開出3,900萬英鎊的轉會費，求購喀麥隆門將的奧拿拿（Andre Onana），然而國米方面未有接納報價。至於日本媒體亦指，曼聯同時亦向日職球會的浦和紅鑽，開出500萬英鎊的轉會費，收購日本U22的門將鈴木彩艷，而這將打破日職聯賽轉會海外的轉會費紀錄。20歲的鈴木彩艷與奧拿拿同樣是黑人門將，因為鈴木的父親是加納人，鈴木也是在美國出生。鈴木彩艷之後與家人回日本居住，並在當地接受訓練，去年入選日本U23代表出戰U23亞洲盃並獲得季軍。