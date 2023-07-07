轉會消息｜PSG 熱刺班主齊發火 逼麥總決志 轟拜仁秘挖卡尼

歐洲兩大班主齊齊發火！為的是當然是隊中仍未定下季去留的王牌前鋒——當時得令的基利安麥巴比及「無冕」中鋒哈利卡尼。法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)會長艾卡利法(Al-Khelaifi)公開向基利安麥巴比發出通牒，暗示對方若不續約，便會在今夏被賣走套現；至於熱刺王牌哈利卡尼受德國班霸拜仁慕尼黑秘密挖角，令班主利維(Levy)大表震怒，揚言要對方「流血」。

PSG班主借西班牙名將安歷基(Enrique)出任該會新帥的記招，向隊中法國球星兼國家隊隊長基利安麥巴比，公開警告說：「我們的立場清晰，若麥巴比想留隊，而我們當然亦希望，他便需要簽新約，我們不能讓世上最好的球員免費離開，絕不可能。」24歲的麥巴比跟PSG的合約在明夏屆滿，並可優先續約多一季；但他較早時已表示23/24年球季仍會留隊，但不打算續約。

不過艾卡利法坦白說：「這是一間法國球會，正如他之前所說，不打算免費離開；但若有人改變主意，那不是我們的錯。」麥巴比是對上5屆法甲神射手，並協助球會近6屆5奪法甲錦標。

