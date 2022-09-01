轉會窗關閉前最後衝刺　車路士再開價收購奧巴美揚

今夏的轉會窗將會在香港時間的周五(2日)7時關閉，多支球會都在增兵作最後衝刺，當中在英超聯賽近3場輸足2場的車路士，在周三(8月31日)成功羅致李斯特城守將韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）後，再度向西甲巴塞羅那的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）提出斟介。至於曼聯的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），已預計在今夏將難離隊。

轉會窗將在英國時間9月1日的晚上11時結束，在今夏轉會市場出手較慢的球會就要作最後的衝刺。其中車路士雖然在周三確定獲得李斯特城的科芬拿加盟，以填補防線的不足，不過球隊仍希望簽得奧巴美揚的來投。英國傳媒報道，車路士再向巴塞提出，以650萬英鎊（約5,915.01萬港元）再加上馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）收購這位加蓬前鋒。

C朗留隊機會高

另外曼聯就在今日(1日)宣布，阿積士的安東尼馬菲奧斯（Antony）落實轉會加盟。而紐卡素的後備門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）亦預計在稍後時間落實外借來投。至於有關C朗的去向，曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）在賽前記者會上表示：「回應過很多次，是的，我們是在同一陣線。（他願意留隊？）當然，否則他不會在這。」滕帥再表示：「由一開始我就說我們的計劃中有他，我們高興與他一起，他也樂於留在這裡，我們是希望在今季一起取得成功。」

對於C朗能否適應他的戰術，滕帥再指：「他會適合的，我不想再去解釋。他是一個偉大的球員，有很好的適應力。他會適合任何的系統任何的戰術，他與我們在一陣線，他知道要求是甚麼。」

利物浦欲借巴西中場

至於渴望獲得中場補充的紅軍利物浦，據報有意向意甲的祖雲達斯，借用巴西的中場美路（Arthur Melo）。26歲的美路上季為祖雲達斯上陣31場，但今季仍未取得上陣的機會。報道指紅軍在周三凌晨才向祖雲達斯開出報價，故美路預計今日會即時飛往英國接受體測，以趕及在轉會窗前加盟，並在周末的馬西塞特郡打吡上陣。