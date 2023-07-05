轉會︱曼聯「新7號」紅魔現身！

相信稍為留意曼聯的球迷，都數得出曾經穿上紅魔「7號」球衣的經典球星，如佐治貝斯(George Best)、白賴仁笠臣(Bryan Robson)、簡東拿(Eric Cantona)、碧咸(David Beckham)及基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo, C朗)等等，都是紅魔的時代印記，可見曼聯對美臣蒙特的期望。至於早前傳聞可披上「7號」的阿根廷新星加拿祖(Alejandro Garnacho)，相信還要等一段時間。

英超曼聯官宣車路士中場美臣蒙特(Mason Mount)加盟，簽約5年至2028年6月，附延長續約1年條款；據報轉會費為5,500萬鎊(約5.45億港元)，再加500萬鎊浮動獎金。舊球會發稿感謝蒙特18年的貢獻之際，新東家亦在官網發放蒙特穿上曼聯極具代表性的「7號」球衣照片，以示這位24歲英格蘭國腳將成紅魔重要一員。蒙特稱離開讓自己成長的球會從非易事，但加盟曼聯是其職業生涯的新挑戰。

美臣蒙特：竭盡全力為曼聯爭冠

美臣蒙特在曼聯官網表示：「離開自己成長的球會肯定不容易，但曼聯將為我職業生涯的下一個階段提供一個充滿挑戰的新環境。我曾經和他們競爭，我知道我加入的是一支實力非常強的球隊，我急不及待想成為這個團隊贏得重要冠軍的推動力。

「每個人都可以看到，在滕哈赫(Erik ten Hag)的帶領下，這個球會已經取得了很大進步。在與領隊會面並討論了他的計劃後，我對未來球季感到非常興奮，並準備好在這裡須付出努力。

「我非常有野心，我知道贏得重要冠軍的感覺是多麼令人驚嘆，以及贏得冠軍需要付出多少努力。我將會竭盡全力，在曼聯再次體驗這種感覺。」

足球總監梅 圖讚蒙特 「世界級」

曼聯足球總監梅圖(John Murtough)大選美臣是一位非常聰明的球員，擁有許多出色的技術特質，將大大增強紅魔實力。他說：「我們已經長時間欣賞到他的才華，所以很高興他選擇在奧脫福繼續他的職業生涯。

「他的比賽風格和特點非常適合這支球隊，我們相信他將通過與滕哈赫及其教練團隊合作，將進一步提高自己的水平。」

梅圖又讚美臣本人已是世界級球員，同時有能力以他在比賽時的智慧和戰術意識，提高身邊球員能力。