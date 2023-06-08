轉會｜球星排隊沙特掘金 賓施馬3年賺25億港元

「我高興能夠體驗一個新聯賽。」法國球星賓施馬在周二於沙特阿拉伯豪門球隊伊蒂哈德的官宣加盟儀式上稱。據報這位35歲的應屆金球獎得主，今次的「體驗價」是3年2.58億英鎊的稅後人工(約25億港元)，而歐洲聯賽的頂級球星，在今夏正排隊去這個西亞國家掘金。效力皇家馬德里14年共入354球及奪取25個球會錦標的賓施馬，周二早上才出席該會為他舉行的告別儀式，並說：「這是傷痛的，不是容易。我原本希望在這裡收山，但有時方向改變了。」

賓施馬續穿「9號」球衣

但「改變」或因對方的天價條件，應屆沙特聯賽盟主伊蒂哈德，官宣賓施馬加盟消息，並透過社交網絡表示：「賓施馬在此，新的老虎在咆哮，歡迎來到伊蒂哈德。」加盟舉衫儀式亦在馬德里舉行，賓施馬仍會穿上「9號」球衣。賓施馬在新東家的聲明中表示：「我有幸在歐洲及西班牙，成就一切，現是時候接受新挑戰及計劃。」伊蒂哈德現時由前狼隊、熱刺領隊紐奴領軍，在剛結束一季的聯賽，以5分力壓由葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)帶領的艾納斯，封王沙特聯賽。