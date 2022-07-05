辛斯首勝F1分站 隊友陸克萊氣頂

法拉利車手辛斯在「福地」銀石賽車場，贏得個人首個F1分站冠軍，但隊友陸克萊則疑似因車隊策略失誤，只得梗頸四，賽後被拍到與車隊負責人爭拗。
今屆F1銀石站錄得紀錄性142,000名車迷觀戰，不過全場事故多多，首圈更出現嚴重意外，愛快羅密歐車隊的中國車手周冠宇的戰車盡毀，幸無大礙；而歷來首次排頭位出賽的27歲西班牙車手辛斯，比賽尾段把握輪胎優勢，並未聽從車隊指示，全力趕過隊友陸克萊勝出，而佩雷斯及咸美頓分列2、3位，沒有換上軟胎的陸克萊只能得第四。
辛斯賽後說：「我不知道可以說甚麼，這太奇妙，在銀石駕駛法拉利，於150場比賽後取得首勝，我不能要求更多。」他續說：「銀石對我是一個特別的地方，我首勝F3比賽就在銀石，12年後於F1取得同樣的成績。」至於連續兩站成功踏上頒獎台的「黑帝」咸美頓則多謝現場車迷支持，並表示自己已盡全能，但法拉利戰車今場實在太快。
三甲車手在今場比賽餘下12個圈，要再出動安全車時，全換上軟胎出戰展開最後衝刺；但另一法拉利車手陸克萊仍用硬胎作賽，結果被陸續超前三甲不入，賽後被拍到跟車隊負責人爭吵。陸克萊賽後訪問試圖淡化事件，並指重點是他的拍檔取得150場比賽的首勝，他暫時在車手總成績表，仍落後今站得第7的韋斯達本43分排第3。