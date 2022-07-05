辛斯首勝F1分站 隊友陸克萊氣頂

法拉利車手辛斯在「福地」銀石賽車場，贏得個人首個F1分站冠軍，但隊友陸克萊則疑似因車隊策略失誤，只得梗頸四，賽後被拍到與車隊負責人爭拗。

今屆F1銀石站錄得紀錄性142,000名車迷觀戰，不過全場事故多多，首圈更出現嚴重意外，愛快羅密歐車隊的中國車手周冠宇的戰車盡毀，幸無大礙；而歷來首次排頭位出賽的27歲西班牙車手辛斯，比賽尾段把握輪胎優勢，並未聽從車隊指示，全力趕過隊友陸克萊勝出，而佩雷斯及咸美頓分列2、3位，沒有換上軟胎的陸克萊只能得第四。