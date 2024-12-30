農曆新年行山路線｜小西灣往砵甸乍山　大浪灣尋嚦咕嚦咕新年財場景

砵甸乍山高312米，以首任香港總督砵甸乍（Henry Pottinger）命名，砵甸乍曾參與第三次英國馬拉塔戰爭和第一次鴉片戰爭，《南京條約》後他成為香港首任港督，在港建立政府、行政局、立法局前身的定例局和最高法院等。不過他在香港的日子不長，1844年被調離，後來任開普敦殖民地總督、印度馬德拉斯總督。鯉魚門的砵甸乍砲台、砵甸乍街（石板街）、馬塘坳（Pottinger Gap）、北愛爾蘭貝爾法斯特的Pottinger's Entry、澳洲新南威爾士的Pottinger County都以他命名。

香港島行山路線沿途景點1︰回望佛堂洲

由於中途沒有補給位，宜先在藍灣半島添購糧水。小西灣海濱花園起步，經過公廁後向左方，走上樓梯進入龍躍徑，沿大路緩緩上升100米暗斜。到達小西灣二號休憩處，有興趣的可轉往哥連臣角探射燈碉堡，這路線就繼續沿龍躍徑。接上砵甸乍山郊遊徑是一條樓梯，算是此路線較花體力的一段，不久後回望後方可見將軍澳景色，前輩朱維德發現到稅關遺址的佛堂洲、將軍澳工業邨像觸手可及。

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