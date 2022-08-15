近10次英超對賽全勝 利物浦求破水晶宮開齋

英超第2輪壓軸戰由上屆亞軍利物浦，在香港時間周一深夜迎戰水晶宮(16/08 03:00)。紅軍中場線雖然傷兵滿營，但領隊高普對麾下戰將似乎極有信心，並揚言不用再添兵解困，加上新箭頭達雲紐尼斯逐漸上力，今場隨時在晏菲路首度擔正，爭今屆英超首捷。作客的水晶宮雖然對上10次在英超對紅軍全敗，但領隊韋拉希望球隊踢出上屆作客打敗曼城的傑作，將會伺機進攻，望再締爆冷佳績。
紅軍連同首輪鬥富咸和2比2時中途傷出、並估計要休息4至6周的西班牙中場堤亞高艾簡達拿，加上原有傷兵阿歷士張伯倫、拿比基達及居迪斯鍾斯，中場人腳略呈緊張，而中堅伊巴謙干拿迪亦養傷；不過德國主帥高普賽前記招大派定心丸：「我們有傷兵問題，但我預期一起努力的球員們，早晚也會顯露潛質，這是我一直期望的。」
19歲艾利諾將獲機會展實力
高普更點名指剛續約至2027年的19歲中場哈維艾利諾，在球會賽鬥曼城及上仗鬥富咸出場時，都有關鍵作用，高普說：「他會挺身而出嗎？當然，跟其他球員一樣，隊中有8、9位中場球員，大家機會均等。哈維進度好，法比奧卡華利路亦未有踢過正選，同樣有好表現。占士米拿狀態出色，早已證明很多，而軒達臣要轉打6號位時，一樣踢得好。」
破關靠沙拿與紐尼斯
高普對大軍人腳、能力及質素感到滿意，並不預期在今夏轉會窗關閉前，再有新兵來投，今場焦點將是上仗後備出場入波的新兵中鋒達雲紐尼斯會否首次擔正掛帥。對紅軍另一爭取打開勝門的有利條件，當然是對上10次在英超鬥水晶宮錄得全勝，包括上季主場勝3比0；而兩軍上月在新加坡友賽交手，當時穆罕默德沙拿及軒達臣各入一球，利物浦亦勝2比0，看來是水晶宮剋星。
韋拉揚言有力挫紅軍
另邊廂，水晶宮首輪0比2受挫阿仙奴，今場更要作客晏菲路，不過法國領隊韋拉借上季己隊作客打敗曼城作勉勵，今場亦可以打敗紅軍：「打敗曼城一仗，我們有紀律、有組織及守得好，令到對手感到沮喪時，再伺機入波。要在晏菲路守足90分鐘將會非常困難，我們要踢出自己的風格，希望製造到機會入波。」水晶宮的星級主將韋費特沙夏仍是不可或缺的攻擊主力，而英格蘭中場新星米高奧利斯已復操，今場有望復出。
(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)。