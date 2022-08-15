近10次英超對賽全勝 利物浦求破水晶宮開齋

英超第2輪壓軸戰由上屆亞軍利物浦，在香港時間周一深夜迎戰水晶宮(16/08 03:00)。紅軍中場線雖然傷兵滿營，但領隊高普對麾下戰將似乎極有信心，並揚言不用再添兵解困，加上新箭頭達雲紐尼斯逐漸上力，今場隨時在晏菲路首度擔正，爭今屆英超首捷。作客的水晶宮雖然對上10次在英超對紅軍全敗，但領隊韋拉希望球隊踢出上屆作客打敗曼城的傑作，將會伺機進攻，望再締爆冷佳績。

紅軍連同首輪鬥富咸和2比2時中途傷出、並估計要休息4至6周的西班牙中場堤亞高艾簡達拿，加上原有傷兵阿歷士張伯倫、拿比基達及居迪斯鍾斯，中場人腳略呈緊張，而中堅伊巴謙干拿迪亦養傷；不過德國主帥高普賽前記招大派定心丸：「我們有傷兵問題，但我預期一起努力的球員們，早晚也會顯露潛質，這是我一直期望的。」