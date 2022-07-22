迪布尼佳態鬥拜仁新兵 夏蘭特有望登場

新「射球機器」艾寧夏蘭特留力鬥拜仁？曼城今夏在得州出戰首場熱身賽，雖然萬眾期待的新兵艾寧夏蘭特，全場坐在後備席，但其餘新兵表現對辦之餘，領軍者奇雲迪布尼更包辦兩個靚波，率藍月2比1小勝墨超的CF阿美利加。領隊哥迪奧拿賽後表示，有輕傷的夏蘭特有望在下場鬥德甲班霸拜仁慕尼黑正選登場。(開賽時間24/07 07:00)

賽後傳媒焦點當然落在夏蘭特身上，哥帥說：「他(夏蘭特)有些微傷，我們不想冒險；下場對拜仁應該準備就緒。他之前在多蒙特有傷在身但問題不大，球季漫長，有的是時間，不用擔心。」夏蘭特過去兩季半為多蒙特出場，5次在聯賽出場跟死敵拜仁交手，錄得4個入球；藍月球迷當然期望這位挪威年輕射手，可在香港時間周日早上鬥拜仁時，一顯射手威力。

曼城今戰鬥CF阿美利加「一前一後」皆用新兵擔正，阿根廷年輕箭頭祖利安艾華利斯及德國門將史堤芬奧迪加受重用；而另一新兵、英格蘭國腳加雲菲臘斯則踢足下半場，唯獨從多蒙特加盟的夏寧特，在鏡頭所見全場跟「傷中堅」魯賓戴亞斯「齋坐」。球隊全靠奇雲迪布尼上半場30分鐘在禁區外妙射先開紀錄，之後雖然對手箭頭亨利馬田藉一次突擊扳平；但迪布尼完半場前接應馬列斯右路靚交，殺入禁區射破對手門將「大細」龍門，為藍月打響今夏熱身賽頭炮。

拜仁文尼迪歷特齊入波

至於拜仁則在同日強陣對美職包尾的華盛頓聯隊，不但大炒6比2贏得輕鬆，最矚目是兩位新兵沙迪奧文尼及馬菲斯迪歷特，出場不久即有士哥。從利物浦加盟的沙迪奧文尼擔正，開賽5分鐘已先開紀錄，球隊半場領先3球。從祖雲達斯加盟不足24小時的迪歷特更搶鏡，換邊後出場上陣僅2分鐘，即接應角球建功，令球隊同樣打響今夏頭炮。領隊拿高士文說：「能夠在季前賽取得這樣贏波感覺，是重要的。」