迪比利當選國際足協年度最佳球員　安歷基獲最佳教練

國際足協（FIFA）在周二（16日）公布今年年度獎項。當中歐聯冠軍的巴黎聖日耳門再成為贏家，其中主將的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）繼金球獎之後，再獲另一年度大獎，而門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）以及領隊安歷基（Luis Enrique）亦齊齊成為最佳門將及最佳教練。
去季贏得歐聯冠軍的PSG，繼在9月的金球獎之後，在FIFA的年度大獎再次取得大勝。迪比利在最佳球員獎項，再次力壓巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal）以及國家隊隊友的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）當選。獎項是基於在去年8月至今年8月的表現，並由各國的國家隊主帥以及隊長，還有傳媒及球迷票選，包括香港隊隊長的葉鴻輝都是票選迪比利，而前港隊主帥的韋斯活就投麥巴比第1，迪比利第2。雖然PSG今季成績下滑，但迪比利去季在歐聯取得8個入球，並且在對利物浦及阿仙奴取得關鍵入球，令聖日耳門終於取得歐聯冠軍。
至於最佳守門員，同樣由上季聖日耳門門將的當拿隆馬奪得，他今季已轉投英超的曼城。而聖日耳門的安歷基亦成為最佳教練，在最佳11人當中，巴黎聖日耳門亦佔有6席。至於普斯卡斯獎就由阿根廷獨立隊的辛迪亞高蒙迪爾（Santiago Montiel）獲得，這是他在一場阿根廷甲組聯賽中，以倒掛為球隊建功。
國際足協年度最佳獎項
年度最佳男子球員：奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，法國，巴黎聖日耳門）
年度最佳男子守門員：基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma，意大利，巴黎聖日耳門／曼城）
年度最佳男子教練：安歷基（Luis Enrique，巴黎聖日耳門）
普斯卡斯獎：辛迪亞高蒙迪爾（Santiago Montiel，阿根廷，獨立隊）
年度最佳男子11人：基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma，意大利，巴黎聖日耳門／曼城）、阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi，摩洛哥，巴黎聖日耳門）、韋利安柏祖（Willian Pacho，厄瓜多爾，巴黎聖日耳門）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk，荷蘭，利物浦）、紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes，葡萄牙，巴黎聖日耳門）、高爾彭馬（Cole Palmer，英格蘭，車路士）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham，英格蘭，皇家馬德里）、域天拿（Vitinha，葡萄牙，巴黎聖日耳門）、柏迪（Pedri，西班牙，巴塞隆拿）、耶馬爾（Lamine Yamal，西班牙、巴塞隆拿）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，法國，巴黎聖日耳門）
年度最佳女子球員：邦瑪迪（Aitana Bonmati，西班牙，巴塞隆拿）
年度最佳女子守門員：漢娜咸普頓（Hannah Hampton，英格蘭，車路士）
年度最佳女子教練：韋嘉文（Sarina Wiegman，荷蘭，英格蘭國家隊）
馬達獎：奧華妮（Lizbeth Ovalle，墨西哥，堤格雷／奧蘭多榮耀）
▼普斯卡斯獎入球片段▼
▼馬達獎入球片段▼
