迪比利當選國際足協年度最佳球員　安歷基獲最佳教練

國際足協（FIFA）在周二（16日）公布今年年度獎項。當中歐聯冠軍的巴黎聖日耳門再成為贏家，其中主將的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）繼金球獎之後，再獲另一年度大獎，而門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）以及領隊安歷基（Luis Enrique）亦齊齊成為最佳門將及最佳教練。

去季贏得歐聯冠軍的PSG，繼在9月的金球獎之後，在FIFA的年度大獎再次取得大勝。迪比利在最佳球員獎項，再次力壓巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal）以及國家隊隊友的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）當選。獎項是基於在去年8月至今年8月的表現，並由各國的國家隊主帥以及隊長，還有傳媒及球迷票選，包括香港隊隊長的葉鴻輝都是票選迪比利，而前港隊主帥的韋斯活就投麥巴比第1，迪比利第2。雖然PSG今季成績下滑，但迪比利去季在歐聯取得8個入球，並且在對利物浦及阿仙奴取得關鍵入球，令聖日耳門終於取得歐聯冠軍。

至於最佳守門員，同樣由上季聖日耳門門將的當拿隆馬奪得，他今季已轉投英超的曼城。而聖日耳門的安歷基亦成為最佳教練，在最佳11人當中，巴黎聖日耳門亦佔有6席。至於普斯卡斯獎就由阿根廷獨立隊的辛迪亞高蒙迪爾（Santiago Montiel）獲得，這是他在一場阿根廷甲組聯賽中，以倒掛為球隊建功。