連尼加事件或迅速得到解決　BBC稱雙方朝正確路徑前進

連尼加上星期在社交媒體上，因為批評英國的反偷渡政策遭到BBC停職，同時他的兩位拍檔舒利亞（Alan Shearer）及伊恩胡禮（Ian Wright）都決定不參與周末及周日英超直播的節目評論，令到節目被迫在一個沒有主持人及嘉賓的錄影廠進行。BBC總監添戴維（Tim Davie）早前已就事件致歉，並表示希望連尼加重返BBC工作。

BBC今日報道，表示公司與連尼加的溝通「處於正確的方向」，但雙方仍有一些問題未能解決，但有指將會在24小時內取得共識。在連尼加被停職期間，BBC多個節目因為主持及評述員聲援連尼加而被迫更改模式，當中包括周日的女子超聯直播，而電台的第5頻道也被迫用上預錄節目取代。

辛偉誠促雙方尋找解決方法

在周末的《Match of the Day》，節目只餘下20分鐘的比賽精華，並缺乏了評述等，而在周日的節目，亦縮短至15分鐘。至於電台的英超直播，評述的Alistair Bruce-Ball亦向聽眾指這是一個困難的決定。他在富咸對阿仙奴的比賽表示：「這是我個人非常困難的決定，我可以肯定告訴你，這不是草率的決定，但我作為BBC的僱員,我是電台的評述員，就如昨日一樣，聽眾們，我會為你提供我們的足球服務。」

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，BBC與連尼加應該為事件尋求解決的方法。