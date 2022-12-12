連尼加：心碎，雖敗不辱 英格蘭出局修夫基未定去留

在世界盃8強受挫法國、再一次未能將「足球帶回家」(Football coming home)的「三獅兵團」英格蘭，主帥修夫基表示會認真考慮去留。至於完場前射失12碼的隊長哈利卡尼，願為出局負全責，並希望修夫基留下。

52歲的修夫基在2016年領軍，合約至2024年歐國盃決賽周後。在1比2受挫法國後，這位前英格蘭守將3次帶隊踢大賽，以最差成績作結，他賽後稱：「大賽令人消耗極多，我需要時間去想想。」修夫基歷來領軍81場錄49勝、14敗，勝出率僅逾六成。

領軍2018年入世盃4強，之後歐國盃奪亞，今次世盃8強止步，修夫基大讚球員：「我為球員所付出感自豪，不是今仗，而是整個賽事。他們各方面都進一大步。」多位英格蘭名宿兼球評家包括加里尼維利、伊恩胡禮，皆力撐修夫基留任；而1986年世盃金靴獎、英格蘭射手連尼加說：「再次令人心碎，但輸給傑出的法國毋須感到羞恥，兩軍實力差距很小。這支年輕的英格蘭已盡全力，但只會更好，他們的日子將會來臨。」



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